專家睇市：恒指連跌4年創造歷史

轉眼間又到年底了，也是時候對新一年作出新展望。一個展望要做得更有理據，回顧上一年（今年）是必不可少的。

儘管今年港股下跌趨勢非常明顯，投資者都肯定看得出來，特別是拿着跟台灣指數比較，更是讓人印象深刻。

不過，今年港股持續下挫，上半年較大的影響其實源自於外圍，這主要是美國聯儲局在加息周期上較市場預期的時間來得更長，引致美匯指數表現較為強勢，並導致人民幣兌每美元持續貶值。

人幣轉強利企業經營 由於港股絕大部分都是以港元為交易單位，而港元與美元掛鈎，人民幣轉弱亦直接造成人民幣兌港元走弱。目前港股有很多都是內地的企業或者業務是與內地有密切關係的公司，在匯價疲弱下，公司內地業務的收入和盈利就算保持不變，以港元計價還是會按照匯率出現同樣百分比下跌。這也解釋為甚麼港股比其他市場走得更弱。

另一方面，今年內需的關鍵板塊內房行業面臨系統性風險。這裏所指是內房企業出現無法還款，再而影響大眾對企業信心並拖累物業銷售，繼而進一步打擊公司基本面，同時又再加劇無法還款或拖欠供應商的困境，加上樓價持續下跌，讓這惡性循環進一步波及整個行業，形成系統性風險。

更甚是，內房行業直接和間接帶動和影響到眾多行業，而且短期較難化解。因此，市場對內地經濟發展的憂慮也不利內地股市，今年表現也持續疲弱，拖低中港兩地都有掛牌的恒指成分股表現，而且這佔比並不是少數，加劇恒指跌勢。不過，隨着市場開始響起美國快將減息的聲音，美元開始重新轉弱，一旦美元中期跌勢展開，勢必有利人民幣，這將有利於恒指中期表現。

從技術走勢分析，恒指於2022年11月在16,138至16,829點留下了一個巨型裂口，事隔13個月，終於在今年12月補回大部分。若然裂口全補，在技術上，中短期看是會讓恒指進一步尋找低位支持。

估來年上升機會較大 目前看心理關口15,900點是首個支持，若再不止跌，可能將跌破上年低位14,597點甚至下試更低水平，在恐慌情緒籠罩下，低位較難準確估計。然而，巨型裂口徹底補回後，在中長期看反而能解除恒指在回升階段後再次回試的機會。

恒指自1971年面世至今50年有多，從未試過連跌4年，終於在大環境配合下成功創造奇迹。雖然未能排除有機會實現5連跌，但恒指從歷史高位33,484點跌至14,597點，跌幅達56%，加上時間長度達4年，從心理因素看，市場已經釀成對中港股市絕望的情緒。若然恒指於12月月結仍然沒有月度上升，甚至出現明顯下跌的話，預計明年恒指上升的可能性將會較以往大。這個上升的推測是建立於兩個契機之上，那麼究竟是甚麼契機能讓恒指重燃希望？再撰文探討。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，持有恒指相關好倉衍生產品）