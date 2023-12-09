工商舖成交：北角商廈全幢5億沽 貶四成
商用物業市場再錄大額成交，惟做價明顯較多年前回落。北角金輪天地全幢接管人物業，以約5.11億元登記售出，物業約5年貶值近四成。據悉，買家為本港貿易代理商。
上述項目早前由接管人委託市場公開招標形式出售，物業原由金輪天地控股(01232)持有，坐落於電氣道68至70號及琉璃街2C及2D號，地盤面積約3,465方呎，原業主早於2018年以約8.44億購入。
項目現為一幢樓高25層的商用物業，設有3部升降機，每層面積約1,808至2,603方呎，物業總建築面積約51,971方呎，以最新成交價計算，平均每方呎樓面價約9,832元，而物業早前曾叫價約9億元放售，做價亦低約43.2%。
九龍灣地廠蝕35%
市區工廈物業也錄貶值個案。九龍灣信和工商中心一個地廠，面積逾6,000方呎，以約3,232萬元沽出。該項目2018年時成交價約5,000萬元，現時轉售帳面貶值約1,768萬元，約5年樓價蒸發約35.4%。
不過，民生區舖位做價升幅不俗。市場人士透露，香港仔香港仔大道雙號單邊地舖，鄰近漁暉道，建築面積約950方呎，市傳以約2,230萬元沽出，成交呎價近2.4萬元，物業約12年帳面升值約1,500萬元，升幅約2.1倍。該舖由多個商戶租用，以最新成交價計算，租金回報率約4.5厘。
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