工商舖成交：北角商廈全幢5億沽 貶四成

項目現為一幢樓高25層的商用物業，設有3部升降機，每層面積約1,808至2,603方呎，物業總建築面積約51,971方呎，以最新成交價計算，平均每方呎樓面價約9,832元，而物業早前曾叫價約9億元放售，做價亦低約43.2%。