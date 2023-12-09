新盤年內交投僅千億 涉9571刁 恐10載次低

樓市疲弱，發展商出盡法寶搶奪客源下，一手成交量由谷底稍見回升。據統計資料，2023年截至12月6日已錄逾9,571宗新盤成交，涉及總金額約1,038億元，價量均已超越去年全年。不過，成交量未突破一萬宗仍處偏低水平，預料今年最終數字將是10年來次低。