新盤年內交投僅千億 涉9571刁 恐10載次低
樓市疲弱，發展商出盡法寶搶奪客源下，一手成交量由谷底稍見回升。據統計資料，2023年截至12月6日已錄逾9,571宗新盤成交，涉及總金額約1,038億元，價量均已超越去年全年。不過，成交量未突破一萬宗仍處偏低水平，預料今年最終數字將是10年來次低。
美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以不同戶型劃分，今年兩房單位表現最突出，佔約4,140宗，較去年全年高出約11.3%。三房或以上單位則錄約1,829宗，開放式及一房戶佔約3,602宗。
名日‧九肚山特色戶再招標
新鴻基地產(00016)旗下天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，今日次輪發售322伙，當中310伙將以價單形式發售，另有12伙則招標出售，銷售程序於上午9時展開。
長實集團(01113)的沙田名日‧九肚山，下周二起招標重售遭終止交易的特色戶。長江實業營業經理詹勳榮表示，是次招標單位為2座25樓B室連天台三房特色戶，實用面積1,053方呎，設靈活付款辦法，準買家可自訂成交期，並由發展商代繳印花稅最高可達15%。資料顯示，該單位原於2021年3月以2,759.9萬元售出，當時呎價約26,210元。
128 WATERLOO下周賣5伙
萊蒙國際(03688)及俊和合作的何文田128 WATERLOO，落實下周一起招標發售5個一房戶。萊蒙國際副總經理陳偉峰指出，單位於當日早上11時起展開銷售。資料顯示，單位全屬高層戶，包括16樓至20樓C室，實用面積同為342方呎。
OMA by the Sea售935萬
受惠大型新盤開售，月內新盤交投量向上。永泰地產(00369)的屯門OMA by the Sea推出3伙減價貨後，於昨日沽出第1座1樓A1室連平台兩房戶，連一個車位以935.5萬元售出，呎價約12,118元。
尚‧珒溋夥代理贈置業優惠
龍湖集團(00960)的啟德尚‧珒溋，夥中原推出置業優惠。由昨日起至12月31日，經該行購入項目首6名一手買家，可獲贈價值約6.8萬元的聖誕郵輪假期禮券，總值40.8萬元。中原九龍董事劉瑛琳指，尚‧珒溋已入伙，買家可即買即住。
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