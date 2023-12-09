二手樓價連挫3周

天晉IIIB輸逾百萬 太古城三房賣兩房價 樓市延續頹勢，樓價展開新一輪跌浪，代理行一份反映主要二手住宅價格走勢的指數連挫3周，累減約2.1%，續創逾6年半新低。市場蝕賣停不了，將軍澳天晉IIIB有業主持貨逾兩年半勁輸逾百萬元，市區更連錄多宗低價成交，鰂魚涌太古城三房僅以兩房價售出，做價「8球」有找。

上述中原城市領先指數最新報150.71點，按周再挫約0.23%，跌至2017年3月中水平，整體樓價持續向下，該指數今年暫累跌約3.87%，從4月高位累挫約10.5%，亦較2021年歷史高峰回落約21.23%，料全年樓價跌約5%。

匯璽傳9個月平90萬 期內大型屋苑、中小型及大型單位3項主要指數，亦按周跌約0.15至0.27%。4個主要地區亦有3區報跌，並以新界東下挫約1.24%最急，新界西及九龍則錄約0.18至0.47%跌幅。

再有持貨不足3年的業主止蝕離場。中原劉紹剛指出，天晉IIIB第1A座中層A室，實用面積約695方呎，套三房間隔，以約1,048萬元成交，呎價約15,079元。原業主2021年5月才以約1,153萬元入市，減辣令物業提早鬆綁，現帳面虧損約105萬元或約9.1%。

樓價較為穩健的市區屋苑接連失守。美聯吳肇基表示，太古城寶山閣低層D室三房戶，實用面積約689方呎，累減約260萬元或約25%，僅以790萬元沽，呎價約11,466元。資料顯示，期數同屬高山台的實用面積約593方呎兩房戶，上月售價都要約800萬元。

消息透露，西南九龍匯璽2B座中層J室一房戶，實用面積約381方呎，今年3月曾以約880萬元成交，惟其後買家撻訂，近日以約790萬元重新售出，呎價約20,735元。僅約9個月大幅跌價約90萬元，差幅超過一成。

凱旋門兩房5年新低 豪宅同樣抗跌乏力，美聯彭文浩稱，九龍站凱旋門觀星閣中層D室兩房戶，實用面積約548方呎，減價約150萬元，以1,500萬元易手，創同類型單位5年新低，呎價約27,372元。資料顯示，上址樓下一層同室3年前以約1,920萬元成交，即最新成交跌價約420萬元或約21.9%。消息稱，何文田半山壹號2期半山徑20號低層戶以約1,655萬元售，呎價約14,556元，售價及呎價均屬屋苑2016年後低位。