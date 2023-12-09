6大股份邊隻值博?

A股「股王」貴州茅台今年第三季營業收入336.92億元人民幣，按年增長14.04%；淨利潤168.95億元人民幣，按年增長15.68%，並連續第二年公布特別分紅方案。券商花旗指，貴州茅台第三季淨利潤較第一和第二季均為21%的利潤增長放緩，反映中秋和十一長假期間白酒需求相對疲弱。然而，白酒股股價近期累跌不少，已反映市場對於下半年茅台和白酒板塊的預期降低，故維持對茅台的「買入」評級，目標價2,272元人民幣。

觀望提高出廠價成效 茅台今年以來明顯加強品牌傳播與營銷體系改革的投入，在產品開發、擴產、國際化、數碼化，以及跨界營運等方面投入大量資源。分析認為這不僅提升茅台的品牌價值，亦增強其市場競爭力，是較穩健的發展戰略，只是短期內使公司各項數據增速放緩。

公司自11月起上調公司53%vol貴州茅台酒（飛天、五星）出廠價格，平均上調幅度約為20%，為時隔約6年再次加價，對公司經營績效產生怎樣的影響還要拭目以待。

美的集團：AI融入家電 業務涉獵廣 內地綜合企業美的集團做家電起家，近年隨着智能家居興起與工商業製造流程優化，集團一直探索把人工智能（AI）等技術融入其業務中，目前其業務涵蓋針對消費者的智能家居以及各類家電，並為企業客戶提供商業及工業解決方案，包括新能源及工業技術、智能建築科技、機械人與自動化等範疇。

今年首3季，集團營業收入2,911.1億元人民幣，按年升7.6%；純利277.17億元人民幣，按年增長13.2%。其中，第三季收入與純利分別按年升7.3%和11.9%，符合市場普遍預期。

「美言」大模型擬明年上線 美的早前在年度科技月活動上，發布「美的家居大腦」智能主動服務引擎，並會把其搭載內地首個家居領域AI大模型「美言」，具備智能感知、自然交互、自主決策等能力，支持全屋智能烹飪、智能洗滌、智慧能源等8大業務系統。集團計劃把「美言」大模型在明年上半年正式上線。

立訊精密：代工新iPhone 估收入倍增 立訊精密是蘋果公司（Apple Inc.）產業鏈重要供應商之一，集團管理層指今年為蘋果公司代工生產iPhone 15系列3款產品，預期相關業務收入將倍增，並正為代工生產蘋果公司頭戴式裝置Apple Vision Pro作好準備，預期明年成事。

蘋果公司行政總裁庫克10月時訪華，參觀地方包括立訊精密位於浙江嘉興的工廠，被市場視作為立訊精密「站台」。庫克還在其微博中寫道：「我們與立訊精密合作已有十多年，現在他們正在生產一些我們最先進的產品，包括碳中和的Apple Watch系列和iPhone 15 Pro Max等。」

料今年盈利最多漲23% 隨着iPhone 15熱賣，立訊精密預計2023年度淨利潤達到107億至112億元人民幣，按年增長17.5至22.5%。

寧德時代：營收看俏 注意監管風險 寧德時代是全球最大的中、大型電動車電池製造商，今年第三季度營業收入1,054億元人民幣，按年增長8.28%；淨利潤104.28億元人民幣，按年增長10.66%。今年首3季度淨利潤按年增長77.05%，至311.45億元人民幣。公司在11月17日進行首次股份回購。

海外市場地位趨升 惠譽評級表示，寧德時代在中國以外地區的市場地位愈加強勁，有助其緩解內地市場競爭加劇及車企向上整合帶來的壓力；同時，公司領先的技術和強勁的成本控制，亦有助於減低受電池價格下降趨勢帶來的影響。惠譽預期寧德時代中期內的財務狀況將保持強勁，預測2024至2026年間公司的營收將保持雙位數的年均複合增長率。

然而，投資者不宜忽略來自海外的潛在監管風險。美國智庫「保衞民主基金會」（FDD）早前呼籲華府應檢視調查，並限制寧德時代與美國企業設立合資企業或建立合作關係，留意國家安全敏感的領域，且看事件會否影響其股價表現。

東方財富：純利增長強勢近年逆轉 提供財富管理、財經資訊服務的東方財富有「券茅」美譽，自2013年被資本市場貼上「互聯網券商」標籤後，公司股價不論是業績增速還是股價表現，都強於其他傳統券商。由2016至2021年，東方財富的營業收入累計增長4.56倍，淨利潤更累增11倍，惟相關強勢在近兩年出現逆轉。

集團今年第三季營業收入27.38億元人民幣，按年下滑15.8%；淨利潤19.84億元人民幣，按年跌7.73%。至於今年首3季度營業收入84.88億元人民幣，按年下降11.22%；淨利潤62.08億元人民幣，按年跌5.84%。其中，首3季手續費及佣金淨收入37.55億元人民幣，較去年同期減少10.04%。

設AI部門 擴科研投入 對於業績變動，東方財富指由於公司以財富管理業務為主，業績與資本市場景氣度密切相關，但公司仍專注科技創新，加大科技研發投入，今年首3季研發費用7.9億元人民幣，按年增10.5%。再者，今年公司組成人工智能（AI）部門，整合金融科技平台資源，推動自研大模型並已取得重大進展。

中微公司：限芯令遜預期 券商叫買 從事半導體設備研發、生產和銷售的中微公司早前獲券商富瑞把投資評級從「跑輸大市」升至「買入」，目標價255.45元人民幣，因荷蘭最新晶片限制較市場預期寬鬆，晶圓製造商有望加大資本開支，內地半導體生產設備商料成為贏家。

富瑞指，荷蘭最新規定令人意外地允許ASML出口最古舊的浸潤式（Arf Immersion）光刻機NXT1980Di，該機器能夠製造16/14納米甚至是7/5納米製程晶片，雖然良率較低，但理論上足以開發如Nvidia A100般的高效能人工智能晶片，削弱美國限制中國人工智能發展的目標。

資本開支勢加大 由於管制力度未及預期，因此該行上調中國晶圓製造商在2023至2026年的資本開支預測26%，相信在此期間會盡可能購買設備。該行同時預計日本會授予相機大廠Nikon和東京電子等公司許可證，讓其出口關鍵設備，令中國可以在更先進和高容量的邏輯和記憶晶片市場上擴大。