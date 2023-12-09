專家：2024年市況審慎樂觀

行健資產管理董事總經理及副投資總監潘振邦對明年A股表現審慎樂觀。他指出，今年A股表現遜色是源於市場對經濟預期與現實經濟表現出現落差。今年初疫後經濟復甦乏力，A股滬深300指數每股盈利（EPS）增長由起初預期按年升19%，降低至按年升5%。這預期的大幅落差，反映市場在年初只看到疫後經濟強勢回歸而順帶線性外推經濟反彈的強度，但忽略了經濟恢復的脆弱性。

事實上，3年疫情導致的經濟下滑，對中小企業和一般民眾，無論是資產負債表的破壞或是就業和收入預期衝擊，回頭看確是讓經濟在年初的起色無以為繼。這引伸到對公司盈利預期的大幅踏空，這也正是A股從年初大幅回調的主要原因。

監管鬆綁 出招撐經濟 市場對明年的EPS預期亦下調10%。他表示，通常市場估錯一次後，就會變得更保守，所以相信市場目前對經濟預期已充分反映實際經濟表現，包括下行風險，令市場預期落空機會相對微，除非有意想不到的負面因素，否則明年A股在估值非常便宜的基礎上，應該不會再出現過去兩、三年一樣的低迷表現。

此外，另一導致今年A股下跌的原因是中國政府主動透過調控手段以推動經濟的結構性轉型，以改變經濟增長模式。但看來中央調控的力度還是需要兼顧整體經濟的承受能力。看來這調控和穩經濟的天秤已慢慢調整過來，中央的管控已見逐步鬆綁，主動支持經濟的措施，包括10月人大會議批准中國財政部增發國債一萬億元人民幣也開始落地。尤其是這個發債的舉動，容許財政赤字率突破傳統的3%紅線至3.8%左右，是回應經濟托底的訴求，顯示提振經濟決心。他預期，這次財政寬鬆的效益將在明年傳導至實體經濟。

看好有出海能力B2B公司 他續指，正值美國聯儲局加息尾聲，內地將有更多空間採取更寬鬆的貨幣政策，有利A股及港股表現。他看好有出海能力的B2B（企業對企業）公司，包括工業自動化、智能化、機械人及醫療器材等製造商，因為它們成功在內地激烈的商業環境中突圍，相信出海後也有良好的競爭力。