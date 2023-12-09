台積電上月收入跌7% 仍勝同業

除了個別掌握最頂尖人工智能（AI）相關產品的幾間公司外，半導體產業仍要面對宏觀經濟前景不明朗對生意額的衝擊。世界最大晶片代工廠台積電10月份營業收入突然破頂後，11月份再次錄得按年倒退7.48%至2,060.26億元新台幣，首11個月累計按年跌4.14%。

不過，台積電近60%收入來自7納米或以下尖端製程，表現兌現到「好過行家」的指引。其昔日死對頭聯華電子上月營業收入仍按年倒退16.66%至187.87億元新台幣，首11個月累計按年倒退20.25%。

博通業績指引遜預期 晶片設計公司博通對明年10月底止本財政年度的業績指引亦保守，預計計入剛完成收購的雲計算公司VMware後，收入僅約500億美元，遜預期；經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）預計相當於收入的60%，比10月底止上財年的64.8%略低，因此決定把VMware的非核心業務賣掉，並會裁員。

該企上財季收入按年升4.08%至92.95億美元，遜預期，半導體分部按年增速放緩至3.29%，錄73.26億美元；經調整純利按年升4.65%至48.1億美元；預計半導體分部收入本財年有「中高個位數」增長，比上財年的9.15%或有放緩。行政總裁陳福陽稱，支援AI系統的產品之收入貢獻將上財年已達15%，本財年將升至25%，又強調支援AI服務的網絡開支將翻倍。