萬達商管延期付回購款方案傳優化
近日積極尋求售產的大連萬達集團，繼傳擬出售一、二線城市萬達廣場予險資機構套現後，關於萬達商管上市一事，外媒引述消息指，集團已向旗下珠海萬達商業管理集團的首次公開招股（IPO）前投資者，提出延期支付回購款的優化方案。
據報，萬達集團擬提供投資者珠海萬達商管的新股，依照目前提議，新股將以約1,000億元的估值發行，相當於該公司在計劃IPO前的2021年融資輪中一半的估值；珠海萬達最大股東王健林可能會出售其在該部門的部分股份，並可能引入新投資者，此舉將使王健林在珠海萬達的持股比例降至50%以下，這意味王健林將失去對這家購物中心營運商的控制。
此外，融創中國(01918)主席孫宏斌的長子兼執行董事孫喆一，加入董事局逾6年，據報已接任融創北京區域總裁，惟融創中國股價周五急挫近兩成，收報1.79元。
碧桂園(02007)主席楊惠妍則稱，明年集團交付量預計超過40萬套，家族會砸鍋賣鐵支持公司，未來10年集團仍將持續保持正資產。
另消息指，龍湖集團(00960)已償還約20億元下月2日到期的銀團貸款。
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香港銀行公會主席孫煜則表示，港銀的內房敞口沒有過度集中，對特定分類貸款作足夠撥備，資本充足及盈利水平良好，面對的信貸風險整體可控。
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