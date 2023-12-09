萬達商管延期付回購款方案傳優化

據報，萬達集團擬提供投資者珠海萬達商管的新股，依照目前提議，新股將以約1,000億元的估值發行，相當於該公司在計劃IPO前的2021年融資輪中一半的估值；珠海萬達最大股東王健林可能會出售其在該部門的部分股份，並可能引入新投資者，此舉將使王健林在珠海萬達的持股比例降至50%以下，這意味王健林將失去對這家購物中心營運商的控制。