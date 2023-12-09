上海自貿區擴大金融開放

中央放風加強明年經濟財政支援 中國的主權信貸評級以至多家中資企業信用評級的展望，在過去一周慘遭連環調降，各界正關注官方繼放寬社保基金入市限制之後，將如何加以反擊之際，上海自貿試驗區作為金融政策先行先試的重鎮，獲國務院宣布進一步擴大改革開放。同時本月兩大重量級領導層會議之一的中央政治局會議，亦於周五率先召開，分析研究2024年經濟工作時，指出明年要強化宏觀政策逆周期和跨周期調節。

滬深股市兩大指數周五止跌回穩，雖然滬綜指及深成指各升0.11%及0.36%，前者更結束4連跌，但全周累計，滬綜指及深成指仍重挫2.05%及1.71%，連跌3周，均創近兩個月來最大單周跌勢，足見資本市場信心動搖，本周財政部擬鋪路引入更多社保基金救市，仍恐難扭轉危局。

不過，成立10年的上海自貿試驗區適時獲中央賦予新使命，在國家領導人時隔3年專程考察一周後，便拍板落實深化對外開放的重大方向。在新印發的總體方案中，共聚焦7個方面提出80項措施。上海市商務委員會主任朱民昨指，有關金融服務擴大開放措施有3個特點，包括加強前沿技術在電子支付、跨境資產管理等領域的具體運用，探討數碼人民幣在貿易領域的應用場景；在國家資料傳輸安全管理架構下開展金融資料跨境流動，為內外資金融機構在滬經營提供便利等。

與新加坡金融合作提速 近年與上海力爭成為全球主要富豪中心的新加坡，亦進一步擴大與中國的金融合作，宣布多項數碼金融和資本市場舉措，包括開展兩國之間的跨境數碼人民幣試點，允許兩國旅客使用數碼人民幣進行消費，據報為全球首例；新加坡交易所與上海證券交易所亦將開展交易所買賣基金（ETF）產品互聯互通；新交所又與廣州期貨交易所簽署諒解備忘錄，就綠色發展相關產品和業務領域的資訊交流、互訪和培訓及聯合研究加強合作等。

雙邊金融合作提速，一如昨日召開的政治局會議所言，明年經濟工作「要擴大高水平對外開放，鞏固外貿外資基本盤」，由去年同一會議所指的「推進」改為「擴大」，「吸引」改為「鞏固」。更重要是，是次會議強調「以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節」，還多了一句：「要增強宏觀政策取向一致性，加強經濟宣傳和輿論引導。」反映中方加大宏觀政策力度之餘，冀提高目標導向，推動市場預期。

粵開證券首席經濟學家羅志恒向內媒指，是次會議對明年經濟和政策的總基調偏積極，尤其提到了增強宏觀政策取向的一致性，這有利於避免合成謬誤，有利於穩預期的形成。

華經濟2025料僅增4.2% 法國外貿銀行卻預期，中國經濟明年增長將放緩至4.5%，並在2025年進一步放緩至4.2%，但實際取決於中國政府推出刺激措施的規模。該行表示，今年中國受房地產困境及投資疲軟，疫後復常步伐弱於預期。目前內地的消費勢頭低於疫情前水平，但預計明年將趨穩，且服務業包括旅遊餐飲正在快速復甦，只是房地產銷售若持續下行，恐繼續為行業帶來壓力。

政治局會議研究2024年經濟工作