澳洲移民料逾50萬 租金3年升30%

近年移民潮加劇，香港苦陷「人荒」，但部分國家則出現大量移民湧入，澳洲就是其中之一。由去年3月至今年3月，當地淨移民人數高達45.4萬人，是過去10年平均值的兩倍，推動人口增加，最新數字為2,650萬人。澳洲預期，至今年底，移民數目將會突破50萬人。

去季住宅平均價漲2.7% 要留意，澳洲正值移民高峰之際，當地樓市同樣重拾升浪。據澳洲統計局數據，上季全國住宅平均價格上升2.7%，而年初澳洲房屋空置率僅1%，創歷史新低，反映民眾希望以租代買，當地租金亦因此穩步上揚，自2020年以來，澳洲全國各地租金價格則上升30%，租務供應遠遠不及需求。

金融顧問公司Minack Advisors董事Gerard Minack稱，過去10年澳洲的移民增速刺激住屋需求，帶動房屋銷售及租金上升，認為澳洲政府必須放慢移民速度。

昆士蘭大學教授Dorina Pojani則分析，目前樓市供應緊張雖與移民有一定關係，惟早於疫情期間，澳洲樓價已經上升，現時應該增加房屋供應而非將問題歸咎於移民。

南韓首3季新生兒破底 至於近年陷入人口危機的南韓，最新數據顯示，今年首3季累計新生嬰兒僅有17.7萬人，再創1981年有統計以來新低。

據南韓官方數據，該國1981年首3季的新生嬰兒人數為65.7萬人，之後每況愈下；2002年同期則跌破40萬人，而去年更跌破20萬人，僅有19.3萬人；今年顯然尚未止跌。

分析預期，今年南韓總生育率恐跌破0.7，亦即平均每名育齡婦女生育子女數目少於一個。