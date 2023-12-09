日上季GDP挫2.9% 消費企業支出縮

日本自通關以來頻頻出現旅客潮，惟內閣府最新公布的第三季國內生產總值（GDP）終值，卻按年下跌2.9%，較市場預先預期收縮2%為多，且低於初值的負增長2.1%。

每百Yen曾見5.48港元 按各經濟環節劃分，期內佔日本經濟一半以上的私人消費，經修正後下跌0.2%；企業資本支出則跌0.4%；而貨品及服務出口為升0.4%；進口升0.8%。另外，日本10月家庭支出按年下降2.5%，是連續8個月下跌；雖然名義工資增長1.5%，創下6月以來最大增幅，但計及通脹因素後，實際工資連續第19個月下跌，跌幅為2.3%。

至於日圓匯價在央行行長植田和男「放鷹」後則繼續走強，連升第二日，兌每美元周五曾高見142.5，是自8月初以來最高，折合每百日圓兌港元在5.48算。

法貿行估下年次季取消YCC 法國外貿銀行最新則預期，不論日本民眾薪資增長幅度如何，日央行都會在明年第二季取消負利率政策及孳息率曲線控制（YCC）政策。

該行又預期，未來12個月圓匯將升至135水平，即意味圓匯距離現價仍有半成升幅，而隨着企業完成轉嫁進口成本上漲，同時薪資水平增長維持低迷，該行估計日本通脹明年將放緩至2%。有外媒調查顯示，逾三分之二受訪經濟學家認為，日央行將在明年4月前取消負利率，數字較10月進行時高出逾一倍。

日本股市則連跌第二日，日經平均指數收市跌550點或1.68%，報32,307點。東證指數（TOPIX）跌35點或1.5%，收報2,324點。全周計，日經平均指數及東證指數分別跌3.36%及2.43%。