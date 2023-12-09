美非農增職多過預期 道指早段升逾百

11月份新增非農業職位升至19.9萬個，勝預期，其中私人佔15萬個，雖然稍遜預期，但從前一個月向下修訂後的33個月新低8.5萬個顯著反彈，同月失業率更加意外下跌至3.7%。左右未來通脹走勢的平均時薪11月份按年升4%，增幅跟前一個月下修後的4%相同，符預期。

沙俄促OPEC+減產 油價彈 數據出爐後，芝商所FedWatch工具顯示，交易員透過利率期貨押注5月份仍有79.8%機會減息0.25厘或以上，但3月份的機率由周四的64.4%應聲急降至48.4%，10年期美國國債孳息率曾直線抽升至4.287厘，漲0.141厘，美匯指數高見104.26，漲0.69%。美股周五早段先跌後升，道指曾升144點，報36,261點；標指曾升14點，報4,600點；納指曾升53點，報14,393點。

沙特阿拉伯王儲穆罕默德‧薩勒曼及俄羅斯總統普京會面後發聲明，敦促石油輸出國組織及盟國（OPEC+）全體成員減產，紐約期油及布蘭特期油周五曾分別高見每桶71.27美元及76.1美元，漲2.12%及2.76%。

油價稍為反彈，密歇根大學調查發現，12月份美國的一年通脹預期回落至3.1%。

消費情緒指數終止4連跌 另一方面，密歇根大學消費情緒指數12月份的初值為飆至69.4，遠勝預期，扭轉之前4個月的跌勢。運動用品公司Lululemon指引明年1月底止本財政季度收入以中間值計按年增長13.73%，遜預期，主要是對宏觀經濟環境審慎，並調低本財政年度的每股純利預測到11.77至11.85美元，但消費數據理想，加上公司調高全年收入指引、批准10億美元的股份回購計劃，股價周五早段倒升3.23%。

該企10月底止季度收入按年增18.7%至22.04億美元，其中美國及中國分別按年升12.22%及53.25%，以完整售價令毛利率擴1.06個百分點至57.01%，但由於銷售及行政開支增，純利按年跌2.64%至2.48億美元。

市場研究機構Earnest Analytics（EA）統計發現，拼多多海外業務Temu去年9月才進軍美國，上月已經在當地折扣零售店所售品類取得接近17%的市場份額，「兩強」Dollar General（DG）和Dollar Tree（DT）則分別為43%及28%，或已遭到蠶食。拼多多早段曾跌2.9%，DG及DT分別跌2.4%及0.36%。

另外，英國競爭與市場管理局（CMA）就微軟斥巨資投資OpenAI是否形同合併諮詢公眾，之後決定是否作首階段調查。微軟強調兩企只是合作，運作獨立，股價升0.42%。