大銀行港元定存息降 股市仍難吸金 勢續挫

拆息回落毋須搶錢 滙豐半年期僅4.2厘 港股跌跌不休，不少股民已離場，將本金存入銀行港元定期儲蓄戶口都可以穩袋最高逾5厘利息，實行「躺平」做食息一族！之不過，隨着近日香港銀行同業拆息回落，銀行過年前季節性「高息搶存」的高峰已過，部分大型銀行率先下調存款利率，存戶想鎖定高息，就要留意息率變化！

本港大型銀行昨日下調港元定存息率，其中滙豐將高端客戶3個月和6個月定存息率下調0.2厘，分別降至4.5厘和4.4厘；至於一般客戶3個月和6個月定存息率亦下調0.2厘，分別降至4.3厘和4.2厘。不過，仍有部分中小型銀行為特選客戶提供高逾5厘的3個月定存息率。

恒指兩星期失1225點 香港銀行公會主席孫煜提到，受年結影響，港元的短期利率有所上升，導致港元收益率出現輕微倒掛，惟預期到年底前港元利率在現水平保持穩定。現在市場預期今年美國聯儲局不加息，明年則預期減息接近1.25厘。

惠譽：港資產負債表仍穩 另邊廂，香港評級展望遭國際評級機構穆迪下調至「負面」之際，另一家國際評級機構惠譽指，目前本港沒有即時下調評級的壓力，資產負債表仍穩健。

惠譽評級全球主權及超國家評級主管麥克名（James Mccormack）重申，維持香港的信貸評級為「AA-」，較內地的「A+」評級高一級，兩者評級展望均為穩定， 雖然近年香港政府面對赤字，經濟復甦較預期弱，但以目前的債務水平、政府的償債能力而言，認為香港的資產負債表仍然穩健，足以支持目前評級，相信公共財政會隨着經濟復甦而增強。

港股弱勢未改，昨再有11隻藍籌創52周低。（中新社圖片） 部分銀行港元定存最高優惠利率