股市估市：企業加碼回購股價實升？

據Wind數據，近年港股上市公司回購規模持續增加，2022年港股公司回購總金額較2021年的381億元大幅提升至1,049億元。今年初至截止11月底，已有190家港股上市公司，共回購超過74.35億股，回購金額近1,030億元，回購規模有望超越去年。

股票回購通常對改善企業資本結構、市值管理、股權激勵及穩定股價有積極作用，但或因行業及股票屬性等因素不同而有所差異。

須審視公司意圖及時機 新經濟行業因其高增長的收入而吸引投資者，而企業有剩餘資金回購或反映其少有新項目發展的資金需求，間接預示企業未來發展或會放緩，故難對提升股價及市場信心有較大積極影響。反觀價值型股份，回購後股份注銷導致股份減少，有利於提升股東權益，長遠提高股東價值，進而刺激股價上升。

太古此次回購支持其更高的資本回報，促進價值釋放，以穩定的回購對股價高度有利。此外，回購金額相對於企業流通市值的佔比是否有影響力，回購意圖以及回購時股價是否已處於高位等，均會影響對股票的刺激效應，建議審慎判斷。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）