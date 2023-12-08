行業剖析：華快遞業規模持續壯大

內地商務部表示，今年首3季內地電子商務在擴內需、穩外貿、深化國際合作方面發揮積極作用。數據顯示，今年首10個月全國網上零售額按年增加11.2%至12.3萬億元（人民幣‧下同），實物商品網上零售對社會消費品零售增長的貢獻率達到32.1%。

期內直播銷售額按年增長58.9%至2.2萬億元，佔網絡零售額的18.1%，相信網上消費為發展大趨勢，未來將有望繼續增長，從而推動內地快遞業務發展。

受惠於網上零售銷情，從2010至2022年，內地快遞業務量規模增長47.3倍，年複合增長率達37.9%。2022年，內地快遞業務量佔全球快遞包裹市場的60%以上，快遞業務量按年增加2.1%至1,105.8億件，業務收入按年上升2.3%至1.06萬億元，行業最高日處理能力超過7億件，快遞服務覆蓋全國95%建制村。

「雙11」刷新業務量高峰 每年「雙11」的網購節均為快遞行業一年一度的旺季，從11月初開始到農曆新年前夕均有大量快遞業務需求。今年為疫情後消費全面恢復的第一個快遞旺季，隨着消費意欲進一步釋放，今年快遞業務量持續增加。

據中國郵政局的數據，11月首11日的包裹量按年上升23.2%至52.6億件，單計「雙11」當日按年增加15.8%至6.39億件，為平日業務量的1.87倍，按年增加15.8%，顯示「雙11」期間快遞業務量再刷新紀錄。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠 （作者為註冊持牌人士）