宏觀視野：多重利好 印度股市牛得起

印度股市持續創歷史新高，當地上周公布的第三季國內生產總值（GDP）增長7.6%，大幅優於市場預期的6.8%，也預期未來可保持相對高的GDP增長。由於印度獲MSCI提升指數權重，相信有助資金流入，也可提升其經濟基本面，印度股市明年表現仍可期待。

在經濟及國際地位不斷提升下，吸引國際資金持續流入，也帶動印度股市今年以來表現亮麗。有投資銀行統計，自2000年以來比較全球各市場，印度股市以美元計算的平均年化投資回報率高達13%，遠高於整體新興市場的7%。

此外，印度接近四成的股票複合年均增長率超過20%，在股市指數成分股中，5年內出現升幅超過10倍以上的股份比重更達54%，為全球最高，遠遠領先其他股市。

世界銀行及國際貨幣基金組織（IMF）等機構皆看好印度經濟，從經濟增長角度而言，更給予未來兩年經濟正增長的展望，對後市持續看好。

政治經濟發展穩定 另一方面，印度總理莫迪所屬的印度人民黨在最近其中3個邦議會選舉獲得勝利，明顯優於原先預測的結果，這次印度人民黨在地方邦選舉大獲勝利，可以視為明年國會大選取得多數議席的預測指標，也體現民眾對當地經濟發展相當滿意，有助股市持續朝正向發展及上揚。

疫情後，印度經濟增長快速，是唯一增長速度較疫情前更快的市場。IMF預測，2022至2024年印度GDP增速為6.3%，遠高於中國及美國。

年初至今，投資於印度股票基金的表現均居冠，印度可以說是新興市場中最具投資價值的國家，可考慮以定時定額作中長線投資。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊