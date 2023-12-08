名家筆陣：ETF市場受捧擁5大優勢

儘管宏觀環境令投資市場氣氛持續疲弱，但香港的交易所買賣基金（ETF）市場日均成交額仍節節上升，今年首11個月按年增長逾20%。到底ETF作為投資工具有何吸引之處？本文將探討ETF的5大優勢，闡述它們如何高效地助投資者實踐投資目標。

一、戰略性資產配置。ETF可成為投資者構建長線投資組合的重要一環，助他們實踐對個別資產類別或市場的長期觀點。ETF增加在資產類別內進行配置的靈活性，例如透過ETF可採取側重細價股、新興市場債券，或特定大宗商品等的投資策略。

此外，ETF亦為投資者帶來不同行業及主題的投資機遇。無論是再生能源、人工智能（AI），還是環境、社會及管治（ESG）投資，投資者均可透過ETF便捷地實現他們的價值觀，同時捕捉有關主題的增長潛力。

涉足不同投資機遇 二、戰術性資產配置。ETF在交易所上市，便於交易，讓投資者可對市場變化作出快速反應，透過ETF表達對宏觀經濟數據的短期觀點，例如在美國發布經濟數據後，投資者可在亞洲市場運用ETF部署應對，捕捉潛在的短期趨勢。

三、進入多元市場。機構投資者一般擁有在大部分不同資產或地區市場進行交易所需的許可及資源，然而，個人投資者在進入個別市場時或受到限制，例如債券市場、新興市場證券等。ETF的一個顯著優勢，是它們能夠擔當投資者進入多元市場的渠道，分散投資組合，參與以往難以或無法觸及的市場。

港產品持續多元化 四、在波動市況提供流動性。在市場波動期間，ETF是為個人投資者提供流動性的可靠工具。市場曾憂慮，ETF或導致市場波幅加劇，但事實上，ETF反而能在市場動盪時為投資者提供流動性，發揮穩定市場的作用。其中一個深刻的例子是，在2020年3月市場急挫期間，亞太地區ETF成交量佔整體成交量超過8%（2019年僅為5%），反映ETF可在市況疲弱時提供流動性。

五、過渡期內的部署。若投資者需要為閒置資金作出短期部署，ETF可能是理想選擇，因為在轉換投資策略或重組投資組合期間，ETF可令投資組合在過渡期中仍受惠於市場的各種變化。

總括而言，ETF的優勢眾多，可助投資者實踐投資策略。香港ETF市場產品持續多元化，是發掘ETF投資潛力的理想地。截至今年11月底，在港交所上市的ETP（交易所買賣產品，包括槓桿及反向產品）數目達到179隻，涵蓋虛擬資產、中國科技股等多個主題。

香港交易所證券產品發展主管 羅博仁