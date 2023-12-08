產經

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●和黃醫藥(00013)宣布，就向長和(00001)旗下的和記黃埔中國出售消費產品業務（和黃漢優有機（香港）50%權益及和黃醫藥營養科學全部股份）達成買賣協議，作價3,980萬元，預期是項交易將錄得出售收益約10萬美元。
●聯交所資料顯示，新世界發展(00017)大股東鄭家純家族透過CHOW TAI FOOK CAPITAL LIMITED於周二至周三增持新世界發展合共160萬股，每股平均價介乎10.5066至11.0167元，估計涉資約1,722萬元，持股量增至45.3%。另貝萊德於周一按平均價每股37.3715元，減持長實集團(01113)444.95萬股，涉套現1.66億元，持股量降至4.92%，由於持股量已低於5%，日後減持毋須申報。
●合生創展(00754)今年首11個月總合約銷售金額約277.16億元（人民幣‧下同），按年跌1.4%；單計11月份合約銷售額約9.96億元。
●北京北辰實業(00588)宣布，李雲辭任執行董事及總經理之職，董事長李偉東將暫代履行總經理職責。
●再有基金減持內險股。聯交所資料顯示，瑞銀於上周五以每股平均價38.2903元，減持中國平安保險(02318)1,067.54萬股，估計套現約4.08億元，持股量降至9.88%。另貝萊德於周一以平均價每股9.0767元減持中國財險(02328)270.2萬股，料套2,452萬元，持股降至5.97%。
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