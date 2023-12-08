加密幣淡友單日損失30億

加密貨幣本輪升勢凌厲，外媒引述金融數據公司S3 Partners的報告顯示，單單周二的一天內，加密貨幣概念股淡友遭挾倉，估計損失超過3.87億美元（約30億港元），年初至今累計的損失估計超過60億美元（約468億美元）。加密貨幣經過一輪急升後，近日價格整固。比特幣昨日在每枚43,700美元水平徘徊，以太幣曾報2,254美元。

比特幣在9月11日跌至25,152美元的3個月低點，至今已累漲75%，加密貨幣相關股票也跟着狂飆，令沽空的淡友被殺個措手不及！

事緣美國上市的加密貨幣交易所Coinbase以及有大量比特幣持倉的MicroStrategy等個股股價表現，一般會跟着加密貨幣市場行情波動。在這輪比特幣升浪中，相關股份也不例外，跟隨大升。Coinbase股價上月累升51%，MicroStrategy擁有66億美元價值的比特幣，其股價10月以來已累漲逾80%。

摩通CEO籲禁虛擬幣 不過，仍有傳統金融大亨否定比特幣的存在價值。此前曾指比特幣為「龐氏騙局」和「欺詐」的摩根大通行政總裁（CEO）戴蒙繼續發炮狠批，更建議禁止包括比特幣在內的加密貨幣，揚言「如果我是政府，我就會關閉它」。

戴蒙在美國參議院銀行委員會聽證會上強調，加密貨幣唯一真正的用途是被不良分子用作洗黑錢及避稅等犯罪行為，指政府應該給加密貨幣公司制訂和金融機構一樣的反洗錢法規。

不過，摩根大通本身實際上亦正在為加密貨幣市場提供技術支援，可見即使其CEO個人不認同比特幣的價值，企業業務發展還得順着市場趨勢部署，以保競爭力。