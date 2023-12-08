商品消息：美庫存增量遠超預期 油價近半年低

美國汽油庫存增量超預期，加上市場對燃油需求疲弱的憂慮加劇，拖累油價連跌5日，紐約期油考驗每桶70美元承接，布蘭特期油亦跌穿75美元大關。

內地原油進口年跌9% 美國能源情報署（EIA）公布，受到煉油廠開工率回升0.7個百分點至總產能的90.5%水平所影響，當地截至12月1日當周汽油庫存上周增加540萬桶，是市場預期的100萬桶的5倍多，而當期汽油需求數據低於10年同期平均值達2.5%，導致美國汽油期貨大跌至兩年來的最低水平，國際油價曾下跌至近半年新低。

事實上，市場一直對石油輸出國組織及盟友（OPEC+）上周宣布進一步減產的承諾存疑，致令油價近期加速下調。此外，近日國際評級機構穆迪將中國主權信用評級展望下調至負面，市場擔心這個世界第一大石油消費國需求持續放緩，壓抑石油需求，從而對油價走勢造成下行壓力。中國海關總署公布的11月主要商品進口數據顯示，當月原油進口量相當於每日1,033萬桶，按月下降10.4%，按年跌9.3%。

市場關注本周俄羅斯與沙特阿拉伯、阿聯酋、伊朗等產油國的雙邊領袖會議和減產協議。另美國能源部計劃在明年2月之前額外購買300萬桶石油補充戰略儲備，實際啟動的話料可為油價低位帶來承接。

華連續13個月買金 金價方面，現貨金昨日亞洲時段靠穩，曾報每安士2,030美元，升0.23%。此外，截至11月底，中國黃金儲備規模為7,158萬安士，按月增加38萬安士，乃連續第13個月增加黃金儲備。