麥當勞中國開店提速

冀5年內全球增萬店 內地每年添千間 美國上市的連鎖快餐店「一哥」麥當勞公布其「史上最快」的餐廳擴張計劃，預告旗下全球餐廳數量於2027年或之前要達到5萬間，跟去年底相比即5年內要增加一萬間，並預告將於中國開店逾3,500間，即2027年或之前每年均增約1,000間，可見美國的實業繼續努力開拓中國市場，不像一些金融巨頭那樣動輒以「中美地緣政治風險」、「青年失業率高、恐無法跨越中等收入陷阱」唱淡中國。

不久前，麥當勞從私募基金凱雷集團回購中國業務28%股權，跟持股52%的巨無霸國企中信集團「拍住上」，而由於有中信撐腰，分析相信，其拓展中國市場的地緣政治風險很低。

同屬美資的百勝中國早前揚言，旗下餐廳2026年要增至兩萬間，按肯德基佔七成、9月底有9,917間餐廳推算，即3年後會達到1.4萬間左右、每年淨增約1,200間。

放眼全球，麥當勞爭取未來3至4年每年淨增約2,000間餐廳，即中國會佔其中約半，複合年均增速（CAGR）約14.8%，比全球快10個百分點左右。除了與美國大型搜尋器公司合作運用人工智能（AI）和雲計算提高運作效率，麥當勞還會在華為的OS（作業系統）鴻蒙開發手機應用程式（App）。

話說回來，麥當勞9月底在全球有餐廳近4.12萬間，比肯德基的2.9萬間或漢堡王的1.9萬間高一截，但2013年底以來的9.75年僅多5,769間，CAGR只有1.55%，低過肯德基及漢堡王的分別4.82%及3.45%，因此今次的擴店計劃比過去近10年明顯加速。

券商看好 睇325美元 然而，麥當勞早前才說內地宏觀經濟放緩，「消費情緒史無前例地差」，為何仍大舉押注中國？首席執行官肯普辛斯基強調「對中國非常樂觀」，不但因為會繼續開店，同店銷售和毛利率也會愈來愈好，「家庭收入與我們餐廳平均銷量密切相關……假如中國經濟增長有中單位數，直接會轉化成家庭收入（增長）」，那麼餐廳的生意也會提升，更不排除中國最終成為集團最大市場。

亦有市場顧問指，儘管現時中國增長放緩、消費疲弱，「麥當勞卻有望成為奇葩……中產變得精打細算、店舖租金下滑屬天時地利……要擴充中國業務，更待何時。」

麥當勞發表2024年初步業績指引，撇除匯率變動的收入增長2%（比今年指引快0.5個百分點）、經營溢利率達40至50%「中高段」，擴店4%以上，之後的中長期指引為撇除匯率變動的收入每年平均增2.5%、經營溢利率續擴張。券商富瑞看好麥當勞銷量和同店銷售增長前景，予「買入」評級，目標價325美元。該股周四早段反覆，低見286.27美元。

麥當勞及肯德基全球餐廳數量