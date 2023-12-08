英國樓價按年回落 倫敦平均515萬最貴

英國金融及按揭公司Halifax公布的最新樓價指數顯示，11月全英國樓價按月升0.5%，較10月升1.2%收窄，按年更錄得1%跌幅；全英普通私人住宅平均價為28.36萬英鎊（約278.69萬港元），較一年前跌1.13萬英鎊。當中，倫敦樓價雖按年跌3.8%，但以平均樓價52.45萬英鎊（約515.13萬港元）計，仍然是全英最貴。

該公司按揭董事Kim Kinnaird解釋，去年雖然經濟吹逆風，但樓價升幅不俗，令上月樓價指數按年下跌。至於今年全年來看，樓價主要靠供應短缺所支持，而非買家需求增強。惟她補充，近期按揭批出宗數稍為回升，或與按揭利率有所下降、增強了買家入市信心有關。

她又指，經濟狀況仍然不確定，包括通貨膨脹仍然高企、更廣泛的生活成本問題、總體失業人數上升等，都意味明年樓價將面臨下行壓力。

歐央行官員：下季難減息 歐洲方面，再有歐洲央行官員認為利率已見頂。斯洛伐克央行行長兼歐洲央行管治委員卡日米爾（Peter Kazimir）同意歐央行執委施納貝爾（Isabel Schnabel）早前的觀點，即近期公布的通脹數據不足以為加息提供支持。惟他提醒，明年第一季減息是不切實際的猜想。

事實上，德銀發表報告，預計歐洲央行明年4月開始減息，其中4月和6月可能各減息半厘，明年全年合共減息一厘半。報告並就近期通脹數據和央行官員的評論，認為歐央行甚至有可能最快明年3月便開始減息。