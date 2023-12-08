日本研結束負利率 每百Yen高見5.37港元

美元近期輾轉回落之際，日本央行行長植田和男昨日發表講話，示意央行有多手準備結束負利率政策，包括恢復以隔夜拆款利率為目標，或繼續以金融機構存放在央行的準備金利率為目標利率等，但央行尚未作出決定使出甚麼招式。言論一出，市場隨即解讀為日央行快將收緊貨幣政策，刺激日圓兌每美元匯價應聲抽高，升幅達1.4%，曾見145.21，折合每百日圓兌港元在5.37算。

現時日本央行的基準利率維持在負0.1厘的歷史低位，亦是全球唯一仍實施負利率的央行。植田和男提及，負利率完結之後的走向，究竟是將短期息率保持在零，抑或上調至0.1厘，甚至是以甚麼速度將利率上調至0.25厘，乃至0.5厘，將取決屆時國內經濟和金融表現，而央行幣策由今年底至明年將變得更具挑戰。

經濟方面，他預期溫和復甦的步伐可以持續，並料日本通脹將在2025年放緩，但強調經濟增長和物價仍面臨高度不確定，關注匯率對物價和經濟的影響。

日股受壓 迅銷豐田挫 至於當地債市在植田言論後亦出現變動，日本10年期國債孳息率創自2022年12月以來最大單日升幅，單日飆升10.5點子至0.755厘。日本股市則表現向下，日經平均指數周四收報32,858點，跌587點或1.76%；而成分股之一、UNIQLO母企迅銷股價則跌2.06%。東證指數（TOPIX）昨亦跌27點或1.14%，收報2,359點。成分股豐田汽車跌1.15%，任天堂跌0.19%。

另邊廂，日媒報道，曾主導對東南亞投資的日本，在東南亞地區的影響正在減弱，主因尋求投資尖端製造業的東南亞政府與日本企業希望投資的領域間出現不匹配。數據顯示，來自日本的投資額於2018至2022年跌到435億美元（約3,393億港元），是過去20年來最低。