世茂境外債初步重組框架冀減債546億
世茂集團(00813)披露正積極推進境外債務重組相關工作，包括本金總額約為117億美元的公司發行以美元計值的優先票據及若干無抵押境外信貸融資，初步重組框架旨在實現減債60億至70億美元（約468億至546億港元），當中包括4個部分，但尚未訂立最終協議。截至6月底，集團境外及境內計息債務為140億美元及250億美元，10月底數字無重大差異。
深圳新盤傳變相75折賣
同時，集團公布今年首11個月累計合約銷售總額約400.1億元（人民幣‧下同），按年跌49.66%；單計11月的合約銷售額則約為24.3億元，按年跌62.61%。
內地救樓市招數層出不窮。消息指，深圳龍華區的一個新樓盤富基雲瓏府，推出「0.5成首付」活動，即買樓三成首期之中買家只需付半成，剩餘兩成半由開發商贈送，最低約40萬元首期可上車。
據悉，該盤向當局備案的平均價每方米約6.4萬元，按揭成數為備案價格七成。以最小戶型123方米（約1,323方呎）四房戶為例，樓價為787.2萬元，半成首期即只需39.36萬元，其餘兩成半即196.8萬元由開發商送贈。變相該樓盤以75折銷售，每方米價格4.3萬元。
據該樓盤的置業顧問介紹，目前活動主要有兩種支付方式，其一是按照房屋備案價計算，即首期三成中，購房者只需付半成，但月供壓力會比較大。第二種方式是總房備案價打77折，但購房者需要付三成首期，最小戶型首付款額約180萬元，未來月供壓力會減少。有網上討論區的網民擔心，送首期的開發商或會被當局約談；暫時未見網民對上述安排有正面評價。
萬達或售部分廣場籌錢
不少內地房地產企業都要「周圍撲水」，以增加流動性。內媒指，商人王健林旗下的萬達集團，其珠海萬達商管在和投資者溝通的過程中，透露了集團擬出售轄下位於一、二線城市的萬達廣場以換取流動資金的計劃，目前與險資機構洽談中，惟消息指由於賣方萬達集團要求物業出售後保留回購權利，令不少準買家卻步。
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