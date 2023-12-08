世茂境外債初步重組框架冀減債546億

深圳新盤傳變相75折賣 同時，集團公布今年首11個月累計合約銷售總額約400.1億元（人民幣‧下同），按年跌49.66%；單計11月的合約銷售額則約為24.3億元，按年跌62.61%。

內地救樓市招數層出不窮。消息指，深圳龍華區的一個新樓盤富基雲瓏府，推出「0.5成首付」活動，即買樓三成首期之中買家只需付半成，剩餘兩成半由開發商贈送，最低約40萬元首期可上車。

據悉，該盤向當局備案的平均價每方米約6.4萬元，按揭成數為備案價格七成。以最小戶型123方米（約1,323方呎）四房戶為例，樓價為787.2萬元，半成首期即只需39.36萬元，其餘兩成半即196.8萬元由開發商送贈。變相該樓盤以75折銷售，每方米價格4.3萬元。

據該樓盤的置業顧問介紹，目前活動主要有兩種支付方式，其一是按照房屋備案價計算，即首期三成中，購房者只需付半成，但月供壓力會比較大。第二種方式是總房備案價打77折，但購房者需要付三成首期，最小戶型首付款額約180萬元，未來月供壓力會減少。有網上討論區的網民擔心，送首期的開發商或會被當局約談；暫時未見網民對上述安排有正面評價。

萬達或售部分廣場籌錢 不少內地房地產企業都要「周圍撲水」，以增加流動性。內媒指，商人王健林旗下的萬達集團，其珠海萬達商管在和投資者溝通的過程中，透露了集團擬出售轄下位於一、二線城市的萬達廣場以換取流動資金的計劃，目前與險資機構洽談中，惟消息指由於賣方萬達集團要求物業出售後保留回購權利，令不少準買家卻步。