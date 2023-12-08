華進口轉跌 憂內需萎縮

上月出口意外反彈 明年仍遭看淡 內地11月出口價值時隔半年首次錄正增長，以美元計價為2,919.3億美元，按年微增0.5%，但外界更關注進口價值在10月擺脫7個月跌勢後，上月意外轉跌0.6%至2,235.4億美元，特別是未能受惠去年同期基期較低的效應，消息隨即引發外界擔憂內需還在萎縮。分析指，內地經濟步入疫後時期將近一年，卻遲遲未迎來內外需明確復甦的轉捩點，儘管美元轉弱或有利內地出口，但對內地外貿前景仍須謹慎。

貨物運美增 貿盈擴大 大華銀行認為，內地11月表現好過市場預期，其中，向第三大貿易夥伴美國出口總值按年升7.3%、台灣及印度亦分別轉升6.4%及5.8%；但對其他主要市場的出口繼續萎縮，包括對第二大貿易夥伴歐盟的出口貨值按年跌14.5%，降幅較10月更大，同月對日本、最大貿易夥伴東盟及南韓仍各挫8.3%、7.1%及3.6%。

值得留意是，內地貿易順差從10月約565億美元擴大至11月的近684億美元。時值中國歐盟領導人會晤之際，據報歐盟計劃就工業產能過剩問題向中國施壓，歐洲委員會常務副主席兼歐盟貿易專員托姆布洛夫斯基（Valdis Dombrovskis）對外媒直言，中國產能過剩情況令人擔憂。

野村估經濟再次下滑 該報道引用數據指，內地國有銀行的新增貸款已轉向電動車等行業，這將進一步加劇海外市場對內地製造業產能過剩的擔憂。

野村證券亦提醒，內地手機的出口價值再次大幅增長，從10月按年升21.9%，加速至11月急增54.6%，亦是帶動上月總出口回升原因之一。相較之下，同月整體進口再次回落，主因內需下降，如大宗商品和原料進口量疲弱，加強該行對內地經濟再次下滑的預期。野村中國首席經濟學家陸挺預料，雖然全球科技崛起且內地出口貨具有價格優勢，但2024年內地出口仍可能面臨強勁阻力。

他解釋，發達經濟體高度限制性的利率最終可能會對全球經濟造成壓力，並抑制對內地產品的需求。其次，中國電動車、電池和太陽能板出口激增，可能引發貿易摩擦加劇。而且外國直接投資萎縮對內地出口的不利影響尚未完全顯現，中方對俄羅斯出口的顯著增長亦有機會無法持續，均促使該行預估明年內地出口維持負增長，由今年估跌5%略為收窄至明年料跌1.5%。

中國人民銀行貨幣政策委員會委員王一鳴昨在論壇上亦指，內地經濟進一步下降的空間正在明顯收窄，目前只是進入高速轉向中速的下半場，並重申疫情3年的衝擊不可能一日修復，修復經濟也不能走舊路。

外匯儲備升 人幣微揚 美元轉弱撐起內地出口之外，人民銀行數據顯示，11月外匯儲備亦升至3.17萬億美元，高過預期的3.13萬億美元，較10月增705.83億美元，結束連續3個月跌勢。昨日由官方開出的中間價報7.1176兌每美元，按日稍跌36點子，為兩周低位；惟在岸價下午4時30分收報7.1513，按日略升58點子。因此，投行花旗看好中國投資級債券，甚至預計將跑贏美國的同類債券。

中國年內外貿按年變幅