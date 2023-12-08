渾水押注美商業樓爆雷 道指反覆

市場已經轉吹減息，但央行激進加息遏通脹的後患恐陸續有來，以前常在港股「搵食」的沽空機構渾水把矛頭揮向私募基金巨頭黑石（BlackStone），沽空黑石在美國上市的按揭信託（BXMT），揚言其流動性面臨危機。

美申領失業救濟少過預期 BXMT向北美、歐洲及澳洲的商業房地產集團放貸，資產規模約220億美元，渾水投資總監布洛克（Carson Block）稱，以現時的宏觀經濟環境，BXMT的貸款對象隨時無法還錢，流動性恐出事，要大減派息，預計明年中就發生。

他又謂，「我無法對美國的寫字樓市場樂觀……也許借款人已經為浮息做好對沖，可是很多對沖合約明年就到期，利息和再融資成本上漲的衝擊便會來襲……高息和地產市道轉弱不但令借款人融資變得困難，抵押資產的價值恐跌穿貸款的價值。」

黑石已否認渾水的指控，強調BXMT最近一季可分派盈利高過分派，但BXMT周三仍瀉逾8%，周四早段曾回升1.06%。

觀望今日出爐的就業數據，美股周四早段個別發展，道指曾升96點，報36,151點，其後反覆；標指曾升25點，報4,575點；納指曾升147點，報14,294點。上周美國首次申領失業救濟人數微升至22萬，低於預期，前周持續申領人數跌至186.1萬，低過預期。

AMD推新AI晶片撼英偉達 超微半導體（AMD）發布挑戰英偉達（Nvidia）的「MI300X」人工智能（AI）晶片及與之配套的軟件「ROCm 6」。AMD在發布會上點名用英偉達的王牌「H100」做對比，指已獲OpenAI計劃採用的「MI300X」，主打記憶容量多1.4倍、以數據傳達速度影響運算性能的「帶寬」高60%，還找來微軟技術總監和Meta的AI工程高級主管站台，又把AI晶片2027年前的市場規模預測調高逾兩倍至4,000億美元。

AMD股價早段升5.42%，地位受威脅的英偉達亦升1.63%。然而，AI軟件公司C3.ai上財季收入遜預期，還調高全年經營虧損指引，股價早段瀉13.82%。

零售股方面，連鎖折扣店Dollar General上財季同店銷售按年跌1.3%，勝預期，並維持全年業績指引，股價早段升逾4%後倒跌。GameStop季度收入按年倒退9.11%，遜預期，即使虧損顯著縮窄，股價曾瀉8.62%。