光證國際料恒指明年上探21000

國際評級機構穆迪相繼下調中國內地、香港及澳門的評級展望至「負面」之際，光大證券國際繼續對港股明年感到審慎樂觀，給予恒指目標21,000點，以及科技指數目標4,700點，滬綜指目標則是3,400點，主要催化劑包括美國聯儲局或於明年第二季開始減息以及中國經濟數據有望回穩。

港股周四盤中又插至16,157點的年內新低，該行證券策略師伍禮賢表示，恒指短期已修補去年11月10日的裂口位底部、即16,138點，短線波動性猶存，明年第一季或下試15,000點，但之後再大跌的空間不多。伍又坦言，21,000點目標是以自家模型推算出來，並提醒目標只是指數明年的最高位。

凱基亞洲：不利因素或改善 伍又指，穆迪調低評級展望的影響，在過去兩日已充分反映對投資者信心的打擊，相信事件帶來心理影響更突出。至於穆迪同時調低多家中國企業的展望，伍指，這次受影響的公司主要是大型的銀行或者科網股，料對這些公司融資影響不大，他相信今年內地經濟仍能實現增長5%，依然比較領先全球。

港股正受內地經濟等問題拖累，凱基亞洲認為明年可能有曙光，包括加息周期完結、美元回落及中央推高赤字率以推動經濟等，給予恒指目標價為19,260點，反映5年平均9.3倍預測市盈率。不過，內房銷售仍未見起色及美國進入選舉年，中國議題自然會成為政綱重點，或將利淡投資氣氛。該行警告，若以上因素再出現轉勢，恒指最差情景或重見7.3倍市盈率，對應恒指目標價為14,500點。