宏利：未來3個月配置側重美日歐市場

宏利投資管理公布「2024年強積金投資策略」，以3個月時長計，較為看好股市，其次是固定收益，現金則為中性。至於按地區劃分，建議期內資產配置可偏重美國、日本及歐洲3大成熟市場，而亞洲（日本除外）、內地及香港則同為中性。

宏利投資管理執行總監兼亞洲區多元資產高級組合經理盧淑華認為，美國聯儲局明年減息幅度未必會如外界估計般達1.25厘，但估計明年美國經濟會軟着陸。

宏利投資管理亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總監陳致洲建議，股市方面繼續是圍繞供應鏈的故事配置，其中較看好南韓，因南韓的供應鏈板塊相對較台灣便宜，而且台股今年相關板塊在英偉達（Nvidia）帶動下累升不少，建議投資者可將賺到的利潤轉泊南韓。至於印度及台灣同屬「持平」甚至「減持」。

看好內地晶片先進製造業 陳又認為，內地去庫存周期一般以3年計，而今年正是疫情爆發以來積貨的第3年，估計倘若全球經濟不差，需求應會回升，亦看到手機設備景氣回升、白酒近期加價，所以內地今年主攻的消費降級明年或會有變，主題則可吼半導體、先進製造業（新能源車及電池）、旅遊相關及可再生能源。

至於香港股市，他指若聯儲局減息，銀行股表現未必如今年穩健，尤其是內銀借出的無抵押貸款仍未全數反映在不良貸款的數據之上；科網股明年表現料會較好，因其手頭現金較高可作回購，加上中央對行業打壓力度較兩年前低，以及行業模式近年出海放諸美國及印度同樣取得成功，且相關因素未放入估值之中，所以未來走勢應會較好，料MSCI中國指數盈利最多錄15%升幅。

另滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建指，隨着亞洲地區關係日漸緊密，帶動資金流入利好發展。滙豐會致力連接及發展其他亞洲地區，以至全球各地。