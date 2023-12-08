中企爆降級潮 港股再插
穆迪削內險銀行展望 阿里騰訊中海油捱沽
由國際評級機構穆迪引發的展望降級風暴席捲港股，繼8家內銀、36家中資非金融及國有基建企業之後，昨日劍指多隻內險及銀行股，包括中銀香港(02388)。昨日大市氣氛一片低氣壓，恒生指數盤中再創逾一年低位，市場關注能否守住回歸前水平（即15,196點）之際，有調查顯示，本港會計及金融界人士對明年經濟持審慎態度。
調查：不足五成人料經濟增
澳洲會計師公會上月訪問208位不同行業的會計及金融專業人士，僅49%預期明年經濟錄得增長，有31%預期會陷入收縮。該公會2023年大中華區分會會長呂志宏表示，環球市場不確定性、地緣政治局勢緊張等，或減慢資本流動和投資活動，將制約明年的經濟增速，建議企業要保持謹慎。
面對經濟阻力，有68%預計企業明年收入將增加或基本保持不變，低於2023年的73%，而消費需求疲軟成為企業發展的最大挑戰，其後依次為人才短缺、營運成本增加。
調查亦顯示，受高利率和前景看淡影響，過半數受訪者預測明年樓價續跌，被問到應否就樓市措施全面撤辣，該公會2022年大中華區分會會長黃以東指，優才計劃及新的投資移民有望帶動樓市剛性需求，建議政府定期留意樓市情況，調整政策。
對於穆迪將香港評級展望調整為「負面」，黃氏指，穆迪只是將評級展望調整，其舉措並非經濟指標，是評估港府的還款能力。惟香港擁有超過4,000億美元外匯儲備，且外債較少，故不同意該機構指香港還款能力轉差。
港交所重視亞洲中東機遇
為招商引資，港府、香港交易所(00388)及沙特阿拉伯未來投資倡議研究所（FII）合作，在港舉辦峰會。港交所主席史美倫表示，近年宏觀經濟挑戰和地緣政局緊張，在此環境下，世界比以往更需連結，而香港「超級聯繫人」角色愈來愈重要，港交所正關注與沙特、中東以及正在崛起的亞洲區內多元化融資機會。
港交所行政總裁歐冠昇指，在複雜的宏觀環境下，持續加強支持全球互聯互通至關重要。「全球南方」（Global South）的影響力提升，環球經濟重心亦逐漸從西方轉移到東方，中國、亞洲、中東、非洲和南美洲地區等形成「增長對角線」，合計貢獻全球經濟增長約70%，且同樣着重水源、能源、食物及原材料等供應及投資機會，經濟發展和投資機會可互補。
瑞浦蘭鈞入場費$4161
另外，中國鋰離電子電池製造商瑞浦蘭鈞能源(00666)今起招股，每股招股價介乎18.2至20.6元，發行約1.16億H股，最多集資23.91億元，每手200股，入場費約4,161.55元，預期12月18日掛牌。
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