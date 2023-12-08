中企爆降級潮 港股再插

調查：不足五成人料經濟增 澳洲會計師公會上月訪問208位不同行業的會計及金融專業人士，僅49%預期明年經濟錄得增長，有31%預期會陷入收縮。該公會2023年大中華區分會會長呂志宏表示，環球市場不確定性、地緣政治局勢緊張等，或減慢資本流動和投資活動，將制約明年的經濟增速，建議企業要保持謹慎。

面對經濟阻力，有68%預計企業明年收入將增加或基本保持不變，低於2023年的73%，而消費需求疲軟成為企業發展的最大挑戰，其後依次為人才短缺、營運成本增加。

調查亦顯示，受高利率和前景看淡影響，過半數受訪者預測明年樓價續跌，被問到應否就樓市措施全面撤辣，該公會2022年大中華區分會會長黃以東指，優才計劃及新的投資移民有望帶動樓市剛性需求，建議政府定期留意樓市情況，調整政策。

對於穆迪將香港評級展望調整為「負面」，黃氏指，穆迪只是將評級展望調整，其舉措並非經濟指標，是評估港府的還款能力。惟香港擁有超過4,000億美元外匯儲備，且外債較少，故不同意該機構指香港還款能力轉差。

港交所行政總裁歐冠昇指，在複雜的宏觀環境下，持續加強支持全球互聯互通至關重要。「全球南方」（Global South）的影響力提升，環球經濟重心亦逐漸從西方轉移到東方，中國、亞洲、中東、非洲和南美洲地區等形成「增長對角線」，合計貢獻全球經濟增長約70%，且同樣着重水源、能源、食物及原材料等供應及投資機會，經濟發展和投資機會可互補。

會計界對明年本港GDP預測