銅鑼灣舖傳9000萬售呎價5.2萬 4年輸四成

本港經濟未見明顯好轉，近月舖位蝕讓成交有上升的迹象。市場消息透露，銅鑼灣駱克道及波斯富街本德大廈一個地舖，僅以約9,000萬元易手，物業逾4年貶值近四成。

商舖近兩季逾廿宗損手 據了解，上述舖位建築面積約1,720方呎，原先叫價約1.2億元，近日市傳易手，成交呎價逾5.2萬元。該舖每月租金收入約22萬元，租期至2024年1月，以最新成交價計算，租金回報率約2.9厘。物業於2019年以約1.47億買入，逾4年貶值約5,700萬元。事實上，由今年7月至12月初的不足兩季，商舖市場已錄超過20宗貶值或蝕讓買賣個案，反映下半年舖位價格明顯下跌。

屯門舖2300萬獲承接 另一方面，近期連鎖便利店舖位備受追捧。屯門鄉事會路THE PARKVILLE地下兩個舖位，建築面積合共約528方呎，市傳以約2,300萬元沽出。該舖租予便利店，每月租金收入約7.5萬元，回報率約3.9厘。

另一項為北角英皇道425至431號地下單號舖，建築面積約1,072方呎，市傳以約4,700萬元轉售，租客也是便利店，月租約15.5萬元，租期至2024年初，有兩年續租權，最新租金回報率約4厘。原業主於2009年買入，持貨約14年，升值近七成。該舖新買家為本地資深投資者。