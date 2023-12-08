產經

HOLBORN年內沽141現樓單位

韓家輝指，鰂魚涌THE HOLBORN現時最高成交呎價約33,299元。 韓家輝指，鰂魚涌THE HOLBORN現時最高成交呎價約33,299元。
韓家輝指，鰂魚涌THE HOLBORN現時最高成交呎價約33,299元。
港島區現樓項目力推餘貨，恒基地產(00012)發展的鰂魚涌THE HOLBORN，自踏入現樓階段後持續錄得成交，今年內已沽出141伙，昨日開放頂層特色戶予傳媒參觀。
頂層特色示範戶曝光
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，該盤年內的交投佔港島區一手成交量約三成。自政府公布施政報告後，非永久居民買家比例由10%增至25%，當中包括專才客。而全盤開售至今售出250伙，成交價介乎479萬至1,439萬元，套現逾18億元。
項目最新曝光的連天台無改動特色戶為A座32樓SA1室，實用面積574方呎，三房一套連儲物室。客飯廳外連124方呎平台，戶外設有樓梯通往471方呎天台。
他透露，集團計劃明年先推出旺角利奧坊第5期，提供約230伙，主打中小型單位，示範單位及展銷廳正在施工。
YOHO WEST 超購逾51倍
新鴻基地產(00016)的天水圍輕鐵天榮站上蓋第1期YOHO WEST，明日次輪發售322伙，以價單形式出售的310伙已於昨日截票，最終接獲16,176張入票，超額認購逾51倍。
Prince Central出招吸專才
該集團的何文田Prince Central出招吸納專才客，新近修訂價單，增設多項現金回贈，令最高可獲的回贈由樓價7%，增至現時最高12.5%。當中，「外來人才現金回贈」針對7種指明人才入境計劃的人士，購入開放式戶及一房戶，分別可獲2%或1%回贈。
另有「學術人才現金回贈」，符合條件買家購入開放式戶可獲4%回贈，或購入一房戶可獲2%回贈。發展商同時將印花稅直送優惠上調至最高7.5%，兼送出健身中心會籍。同系屯門兆康NOVO LAND第2A期，昨以596.38萬元售出Charlot第1B座3樓E室兩房戶，呎價約12,635元。
尚‧珒溋推聖誕優惠
一手市場於12月首7日已錄得逾406宗成交。龍湖集團(00960)已屆現樓的啟德尚‧珒溋，夥同美聯物業推聖誕置業禮遇。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明稱，由即日起至12月31日，經該行購入項目一手單位首3名買家，將可獲贈價值約6萬元的「雙人日本東京旅遊禮券」，名額3個，總值約18萬元。
滙都I連賣4伙
此外，泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，早前增加折扣及現金回贈，變相減價約15%後，新價單於昨日起生效，並即日連沽4伙，共涉及約2,488萬元。香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)的大埔林海山城，昨錄得兩宗成交，共涉4,961.65萬元。
THE HOLBORN的A座32樓SA1室，客飯廳設橫排落地玻璃窗，連接124方呎平台。THE HOLBORN的A座32樓SA1室，客飯廳設橫排落地玻璃窗，連接124方呎平台。
THE HOLBORN的A座32樓SA1室，客飯廳設橫排落地玻璃窗，連接124方呎平台。
尚‧珒溋夥拍美聯向買家提供聖誕置業優惠。右二為龍湖集團香港高級營銷總監關靜如。尚‧珒溋夥拍美聯向買家提供聖誕置業優惠。右二為龍湖集團香港高級營銷總監關靜如。
尚‧珒溋夥拍美聯向買家提供聖誕置業優惠。右二為龍湖集團香港高級營銷總監關靜如。
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