HOLBORN年內沽141現樓單位

頂層特色示範戶曝光 恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，該盤年內的交投佔港島區一手成交量約三成。自政府公布施政報告後，非永久居民買家比例由10%增至25%，當中包括專才客。而全盤開售至今售出250伙，成交價介乎479萬至1,439萬元，套現逾18億元。

項目最新曝光的連天台無改動特色戶為A座32樓SA1室，實用面積574方呎，三房一套連儲物室。客飯廳外連124方呎平台，戶外設有樓梯通往471方呎天台。

他透露，集團計劃明年先推出旺角利奧坊第5期，提供約230伙，主打中小型單位，示範單位及展銷廳正在施工。

YOHO WEST 超購逾51倍 新鴻基地產( 00016 )的天水圍輕鐵天榮站上蓋第1期YOHO WEST，明日次輪發售322伙，以價單形式出售的310伙已於昨日截票，最終接獲16,176張入票，超額認購逾51倍。

Prince Central出招吸專才 該集團的何文田Prince Central出招吸納專才客，新近修訂價單，增設多項現金回贈，令最高可獲的回贈由樓價7%，增至現時最高12.5%。當中，「外來人才現金回贈」針對7種指明人才入境計劃的人士，購入開放式戶及一房戶，分別可獲2%或1%回贈。

另有「學術人才現金回贈」，符合條件買家購入開放式戶可獲4%回贈，或購入一房戶可獲2%回贈。發展商同時將印花稅直送優惠上調至最高7.5%，兼送出健身中心會籍。同系屯門兆康NOVO LAND第2A期，昨以596.38萬元售出Charlot第1B座3樓E室兩房戶，呎價約12,635元。

THE HOLBORN的A座32樓SA1室，客飯廳設橫排落地玻璃窗，連接124方呎平台。 尚‧珒溋夥拍美聯向買家提供聖誕置業優惠。右二為龍湖集團香港高級營銷總監關靜如。