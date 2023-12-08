住宅交投勢10載低 樓價料再跌5%

住宅市場受累息口高企、股市動盪，以致交投放緩樓價下挫。代理行最新報告指出，今年住宅總成交量約42,970宗，將創10年低位，預計明年上半年樓價仍有約5%下調空間。

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指，預計第四季住宅交投約7,580宗，將按季跌約17%，全年買賣出現萎縮。樓價走勢方面，今年截至12月初整體樓價亦已下跌約5%。

第一城呎價高峰瀉33% 各類住宅市場於第四季跌勢未止，代表細價盤的沙田第一城第4期，呎價按季及按年均錄約6.4%跌幅，最新呎價約1.31萬元，較2021年9月高位已累挫約33%。

中價物業鰂魚涌太古城高山台，呎價報約1.47萬元，亦按季回落約5.8%，全年累跌約8.1%。而港島南豪宅貝沙灣第2期呎價則按季跌約6.5%至約2.43萬元，全年回落約7.3%。

甲廈租挫7% 舖租反升 該行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢指出，減辣措施主要惠及來港專才，本地買家保守，市況難大幅反彈。再者，高息環境及股市不穩，發展商貼市價推盤，明年上半年樓價料仍會下調。

經濟復甦進度不似如期，商業市場受壓，戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝表示，截至11月中數據，第四季甲級商廈淨吸納量約37.97萬方呎，以全年計仍錄約26.71萬方呎負數，待租率處約18%水平。而今年甲廈租金已錄約7.2%跌幅，反映供求失衡，明年租金料再跌約7至9%。

不過，舖位市場受惠旅客回歸，該行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威指出，今年整體一線街舖空置率大致下跌，其中銅鑼灣跌至2.6%，與2019年水平相若。而各區租金今年均現升勢，以中環增約9.7%最顯著，明年上半年各區租金料再升約2至7%。

投資市場方面，該公司執行董事及香港資本市場部主管高偉雄指出，今年截至本月5日售價達一億元的大額成交暫錄71宗，總額約397億元，較去年全年少約26%及33%。市場續現被接管的不良資產待售，該類物業有機會以更大折扣出售，預計明年同類成交額，有望回升約兩成至約500億元水平。