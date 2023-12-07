輪商精選：看好比亞迪吼21435

雖然比亞迪近日表現靠穩，但由於早前的跌幅，股價仍處低位，投資者在部署時，應審視產品條款，並因應投資取態選擇合適市況部署的產品。投資者如看好，可考慮選擇貼價條款的中年期產品，以控風險。例如可留意比亞迪認購證21435，行使價250元，明年6月25日到期，實際槓桿6.2倍，為少數貼價的中年期證產品。

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