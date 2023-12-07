輪商精選：看好比亞迪吼21435
比亞迪股份(01211)近日表現相對靠穩，周一起連升3日，當中昨日股價重上210元水平，最高見215.4元，收市報213.2元，升2.59%，升幅跑贏大市。有券商料比亞迪今年第四季在鋰價進一步下跌及規模經濟下，推動公司單位利潤增加和毛利率擴張。
觀察輪證資金流向，比亞迪好倉於近期獲資金持續吸納，上周三至本周二皆錄得資金流入，合共約1,600萬元，為同期5大資金流入的個股相關資產之一。
睇淡留意16513
雖然比亞迪近日表現靠穩，但由於早前的跌幅，股價仍處低位，投資者在部署時，應審視產品條款，並因應投資取態選擇合適市況部署的產品。投資者如看好，可考慮選擇貼價條款的中年期產品，以控風險。例如可留意比亞迪認購證21435，行使價250元，明年6月25日到期，實際槓桿6.2倍，為少數貼價的中年期證產品。
相反，看淡可留意比亞迪認沽證16513，行使價180.7元，明年3月19日到期，實際槓桿7.5倍，為低面值、高槓桿之選。
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