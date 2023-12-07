券商睇市：美債息回落 黃金再受捧

11月美國聯儲局維持暫停加息，隨後美國公布的消費物價指數（CPI）及生產物價指數（PPI）等顯示通脹放緩，加上聯儲局發表的褐皮書顯示美國經濟或有進一步冷卻的迹象。雖然聯儲局並未有放出減息的言論，但市場已憧憬加息周期完結，預期明年減息機會有所增強。近日美國10年期國債孳息率反覆回落，利好股債市場雙雙在11月創下亮麗升幅。

受惠的除了整體股市及債市之外，長年期國債孳息率回落，也有利黃金及其相關資產。較早前，金價曾升穿每安士2,100美元，創下歷史新高，昨午處於2,023美元左右。

由於金礦股涉及開採、勘查等，公司持有的黃金及其成本價各有不同，而且公司估值受市況、債息等因素影響。如果市況向好，金礦股的升幅或有望跑贏黃金，相反，若果市況受壓，即使金價上升，金礦股的升勢也可能受限。

凱基亞洲投資策略部