宏觀剖析：美科企巨擘強勢應未盡

對於近期被統稱為「Magnificent 7」或「Super-7」的科技「七巨頭」，即蘋果公司（Apple Inc.）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Alphabet、Meta、英偉達（Nvidia）和特斯拉（Tesla）而言，今年似乎將再次以亮麗表現作結。

有此番成績，當中有一部分是拜生成式人工智能（Generative AI）的影響所賜。去年11月所推出的生成式AI模型ChatGPT幾乎能夠以任何語言提供具可信性的答案，讓被視為AI界贏家的企業再次受到追捧。

受惠雲端服務大爆發 以半導體設計企業英偉達為例，股價自今年初至今翻了超過兩倍。在這樣的情況下，不少投資者或許會對這些股票是否可在未來延續強勢而存在疑問。然而，分析認為仍有理據支持「七巨頭」的後市表現。

雲端運算預料是一項將持續多年的強勁趨勢。雖然近月花費在雲端技術上的開支略為回軟，但無論從成本、靈活性及安全性的角度來看，外判數據儲存及管理所帶來的好處，均意味着商業機構在可見的將來會繼續轉投雲端科技的懷抱。亞馬遜就2024年4月的預測估計，全球有90%資訊科技開支仍是用於企業自設硬件的本地數據解決方案之上。

具備資金和技術實力，從而能夠提供向雲端轉型所需基建的企業，增長前景可謂相當龐大。作為最大型的科技集團，亞馬遜及微軟分別透過它們的業務分支AWS（亞馬遜雲端運算服務）、Azure佔據雲端服務供應商龍頭位置實在不足為奇，而它們亦勢將維持在市場的領導地位。

除了雲端業務，微軟、亞馬遜均有各自的明顯增長機遇。微軟旗下的一系列企業軟件廣為世界各地大小機構所用。隨着微軟Co-pilot for Office等生成式AI優化項目面世，相信將帶動相關業務增長。

亞馬遜擁有具主導地位的電子商貿業務，雖然現時變現能力未如理想，但隨着近年重大投資逐步攤銷，盈利狀況應有望改善。

Meta方面，要在動盪世道下營運全球社交媒體已非易事。除此之外，市場對其企業管治結構疑慮仍然持續不斷。

Apple英偉達面臨挑戰 至於Apple和英偉達，同樣面對各式各樣的挑戰。Apple是一家出色的企業，持續為市場帶來數一數二的消費品。然而，其終端市場（尤其是全球滲透率高的智能電話市場）正漸趨成熟，惟無線通訊科技創新亦始終是一項風險。

英偉達對於成就全球推出生成式AI具關鍵地位。其頂尖的圖像處理器（GPU）能夠處理大型語言模型的複雜運算，以支持生成式AI。在經歷非一般的增長後，英偉達今年的盈利預料將較去年同期翻倍。不過，它是否可持續增長仍是未知之數。由於來自超大型供應商等主要客戶的訂單一直不太穩定，產能過剩是絕對有可能發生的情況。

在經歷豐收的一年後，投資者或會覺得難以對抗科技「七巨頭」的誘惑，但更仔細地看待相關投資是較為可取的方向。這7隻美股雖然多元化，但同時具備在增長領域擁有強大業務模式的共通點。

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