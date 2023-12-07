簡訊一覽
●經營譚仔及三哥品牌餐廳營運的譚仔國際(02217)，近日邀請澳洲3大消防男神來港，為譚仔雲南米線及譚仔三哥米線全線「熱鍋」系列造勢；明日3位猛男會到分店陪客食米線，為「大樹下善待動物庇護站」籌款。
●中國海外宏洋(00081)11月合約銷售金額26.62億元（人民幣‧下同），按年下跌18.4%；首11個月累計合約銷售額403.09億元，按年上升11.7%。
●金地商置(00535)11月合約銷售額約25.01億元（人民幣‧下同），按年下跌38.09%；首11個月累計合約銷售額約326.62億元，按年下跌39.26%。
●保利置業(00119)11月合約銷售額約20億元（人民幣‧下同），按年跌75.3%；首11個月累計合約銷售額約506億元，按年增長12%。
●合景泰富(01813)11月預售額12.51億元人民幣，按年減少67.6%；預售建築面積約6.94萬方米，按年減少63.5%。
●長和(00001)管理的葵涌和黃物流中心，今年初申請將物業6樓的分發中心，改裝為數據中心用途，惟規劃署不支持。物業位於葵涌貨櫃碼頭南路18號，是次改裝涉及面積約71.68萬方呎，包括約8.1萬方呎共用車輛出入斜道，規劃署認為擬議用途與港口或物流運作並無直接關係，個案明日交由城規會審議。
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