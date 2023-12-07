亞洲人增加退休供款比例冠全球

資產管理公司富達國際昨日發表《2023年全球情緒調查》指出，亞太區就業人口增加，退休計劃供款更高於全球其他地區，而且大部分受訪者對自身的財務、健康及工作狀況感覺良好，但是經濟、通脹及生活成本等因素帶來一定壓力。

八成星洲人視置業為目標 印度及中國是全球人口數一數二多的國家，勞動力龐大之餘，連帶退休問題備受關注。富達調查結果顯示，亞洲地區增加退休計劃供款的受訪者比例，較持平的比例為高，又以印度、新加坡和內地尤其顯著。

區內50歲或以上在職人士普遍表示，會按原定退休年齡退休，部分則期望延遲退休，不過香港和新加坡屬例外。至於在職人士期望延遲退休的主因是退休儲備不足，其次是享受工作。

另邊廂，放眼世界各地在職人士的主要長線理財目標，富達指與去年調查結果相似，分別為維持目前的生活方式或收入（96%）、確保退休後財務安穩（95%）、為晚年生活作準備（92%）。

有趣的是，82%新加坡受訪者視置業為長期理財目標，遠較全球平均水平67%為高。香港方面，76%受訪者則以尋找新工作為目標，較全球平均水平65%為高。

印度香港增儲蓄比率最高 與此同時，隨着世界各地通脹及生活成本上升，歐洲在職人士表示增加儲蓄的比例遠低於部分亞洲地區，印度和香港的比率分別為49%及33%，比例為亞洲區內最高。富達認為，家庭開支增加仍然是受訪者減少儲蓄的主因。

至於內地和印度的在職人士普遍對日常財務和儲蓄狀況感覺良好，香港和新加坡方面，只有46%及43%受訪者對日常財務狀況感覺良好。

調查於內地、香港、新加坡、日本、印度、南韓和澳洲等23個市場進行，訪問逾25,000名受訪者，旨在深入分析各地在職人士對財務、健康、工作和生活的看法。