53%港企業家擬交棒

亞洲七成受訪者未充分準備轉移財富 據最新發布的《滙豐環球企業家財富報告》指出，全球逾三分之一的企業家正考慮在未來5年內選擇退出業務，較多亞洲企業家計劃不再管理自己的業務，而向家庭成員傳承財富為亞洲企業家的首要考慮，但當中許多人未作充分準備。當退出業務時，相比起出售業務，亞洲受訪者較為傾向將業務交棒予下一代直系親屬。在內地及香港分別有61%及53%企業家打算將業務交棒給下一代直系親屬或其他家庭成員。

報告指出，超過一半的亞洲企業家希望將財富用於慈善事業或可持續或影響力投資。企業家也希望將自己的財富投資於自身或其他的未來業務。儘管亞洲企業家族在規劃財富方面領先，但在與繼承人展開討論方面卻較為落後。報告發現，大多數亞洲企業家（新加坡、香港及內地平均約70%）尚未就財富轉移與家人展開討論，且全球有8%企業家從未打算提出其財富轉移計劃。另一方面，若然亞洲企業家透過出售股權退出業務，較傾向不出售全部股份，從而保留其影響力。

退出業務後多投資做慈善 滙豐環球私人銀行財富策劃與諮詢服務亞太區主管林建璋表示，許多企業家都意識到預備財富轉移的重要性，但開始為繼承人做好準備的人卻為數不多。事實上，該行訪問的前任企業家當中，有接近一半表示如果可以不同方式退出業務，會更多地與家人諮詢；近半數的新一代企業家根據其繼承家族企業的個人經驗，建議其他人尋求更專業的財富轉移諮詢。

世界各地的企業家同樣以家庭為重，有超過70%打算為下一代保留財富，或將財富分配予下一代。在香港，有37%企業家更傾向投資未來商機，這一點與報告的調查結果相呼應，即退出企業經營後，許多企業家計劃繼續投身與商業相關的活動。對於印度（70%）及中國（58%）企業家而言，將收益用於慈善事業或可持續或具影響力投資為備受歡迎的選擇，相反在英國或美國（均為37%）的企業家，對這方面的興趣較弱。

設家族辦公室有助創富 此外，在各個地區，企業家規劃傳承業務的關鍵因素是下一代準備好接管業務的時機。在計劃透過出售退出業務的企業家當中，大部分專注於尋找合適買家。滙豐環球私人銀行家族辦公室諮詢服務亞太區主管黃奕斌稱，尋找合適買家的重要第一步，是確定此舉對企業家及家人有甚麼意義。除了商議合適的售價外，家族應就交易將如何影響其他利益關係者（例如客戶、供應商、員工及其他少數股東）展開坦誠對話。對家族而言，要有效管理業務的出售或套現，最重要是建立妥善的財富及過渡規劃。設立家族辦公室或可創造家族所需的第二個創富引擎。

《滙豐環球企業家財富報告》對來自9個不同市場共973名現任及前任高淨值企業家進行調查，遍及法國、香港、印度、內地、新加坡、瑞士、阿聯酋、英國及美國。

企業家財富調查發現