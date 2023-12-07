絲絲講場：愛馬仕繼承人858億財產擬留畀園丁

青蛙可以變王子，園丁可以變富翁，關鍵都係會唔會遇到貴人。講緊嘅係著名法國「包包」品牌愛馬仕（Hermès），現年80歲高齡、單身無子女嘅最大個人股東、第五代繼承人之一的皮埃什（Nicolas Puech），聽講佢近日有意修改遺囑，將110億美元（約858億港元）巨額財產傳承畀侍奉佢多年嘅摩洛哥傭人兼園丁。

須成為養子 修改遺囑 呢位富貴老人家之前已贈送園丁位於摩洛哥同埋瑞士各一幢別墅，總價值約550萬瑞士法郎（約4,464萬港元）。依家仲要將部分財產傳畀佢，但呢個計劃要「過關斬將」，首先佢要成功收養呢位51歲嘅園丁作為養子，據講呢個動作舊年10月時經已一直進行中。喺佢哋居住嘅國家瑞士要收養一個成年人並非唔可能，但絕非尋常事件。

另外，皮埃什喺2011年曾經簽署合約，將遺產捐贈畀同自己同名嘅基金會，後來呢個基金會改名為Isocrates Foundation。今年2月，改變主意嘅皮埃什手寫一份通知畀基金會，表示當初佢建立基金會時被誤導咗，「打算做出其他遺囑處置」。基金會方面已表達咗遺憾同反對。

睇嚟老人家同基金會將對簿公堂。不過無論點，園丁同佢西班牙籍嘅妻子，以及佢哋嘅兩個細路，都已經係人生勝利組。

余絲韻