澳洲GDP按季增速一年最弱

香港人熱門移民地之一的澳洲因出口疲弱，以及在高息之下家庭不願意消費，令到國內生產總值（GDP）由第二季度的按季升0.4%，降至第三季度的升0.2%，表現低於市場預期的升0.4%，也創一年以來最低增長率；按年升2.1%，也低於前值和市場預期的2%和1.8%。

澳洲聯邦銀行（CBA）首席經濟師Gareth Aird預計，當地GDP在本季將陷收縮，並相信目前澳洲利率已見頂，很可能在明年第三季度開始減息，較原來預期早一個季度。日前澳洲央行維持利率於4.35厘不變，下次議息會議將是明年的2月。澳元昨日升約0.37%至兌0.6574美元，或兌5.134港元。

歐元區零售按月反彈 反觀歐洲經濟有稍為反彈迹象，歐元區10月零售銷售額按月升0.1%，擺脫9月時的收縮0.1%，惟表現不及市場預期的升0.2%。按年比較則由9月的降2.9%，收窄至10月的降1.2%，與市場預期的降1.1%相若。區內各國零售銷售表現分化，法國下跌1%表現最差，比利時亦降0.8%；表現最佳為克羅地亞和荷蘭，升3.1%和2.4%。

此外，英倫銀行發表金融穩定報告表示，雖然利率可能會維持在高位，而且45%的定息按揭陸續到期需要更新，但由於7月以來家庭收入上升，以及新做按揭利率稍為回落，都令未來家庭供樓負擔較之前預計的輕鬆。該報告又提到，中國樓市的負面影響或造成溢出效應，影響其他經濟體，特別是香港。央行將密切留意事態發展。根據壓力測試，相信英國的商業銀行可承受全球衰退所帶來的影響。

加拿大央行則一如預期維持基準利率於5厘，連續3次議息按兵不動。