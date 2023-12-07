英偉達：確保供華產品合規

堪稱「新一代中美磨心」的人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia）日前遭美國商務部長雷蒙多警告，賣給中國的尖端AI晶片「閹一次封一次」。英偉達行政總裁黃仁勳稱，正與美國政府密切溝通，以確保對華銷售新款晶片符合出口限制。

之前有傳英偉達上月會在中國推出「二次閹割」的AI晶片，惟有指該批產品要延至明年首季才亮相。黃仁勳除以「正與政府緊密合作」回應之外，並且指出英偉達正在諮詢「市場」，應該是指中國，大致上是要平衡中國市場的需要和美國政府的指示。中國市場過去一直佔英偉達總收入的兩成，暫時難以估計美國不斷更新的出口管制令會帶來多大影響。

點名華為屬強大對手 黃早前稱，英偉達的技術依然領先中國「10年」，但總有辦法自力取得被限制的技術，這次更點名華為是「強大」（Formidable）的對手。剛好搭載華為自研中央處理器（CPU）晶片「麒麟9006C」的商用手提電腦「擎雲L540」在京東上架，新的不是晶片，而是電腦，可見華為仍有產品販賣，繼續把科技自主的路走下去。

另外，尚可在中美之間左右逢源、不像本港遭受美國技術管制的新加坡，正加強與英偉達的合作，即使支撐當地製造業的半導體工廠只是成熟製程。黃仁勳稱，英偉達正與星洲商討潛在大規模投資，支援當局開發東南亞首個AI語言大模型，又讚星洲的AI生態蓬勃。