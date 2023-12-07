德股破頂 道指高開 美就業數據失色

新出爐的美國就業數據失色，美股周三早段炒減息而做好，道指曾升168點，報36,292點；標指升23點，報4,590點；以科技股為主的納指曾升97點，報14,327點。市場押注歐洲央行明年百分百機會減息1.5厘，歐洲股市呈強，其中德國DAX指數再創新高。

10月份的JOLTS職位空缺意外跌至兩年新低，俗稱「小非農」的ADP新增私人就業職位11月份意外跌至10.3萬個，創今年次低。數據出爐後，芝商所FedWatch工具顯示，交易員透過利率期貨押注美國聯儲局明年3月減息的機會率持平於62%，10年期美國國債孳息率曾跌至4.136厘。

美首10月對華貿赤縮30% 英媒調查卻顯示，三分之二受訪經濟學家預期，減息起碼要待明年第三季。高盛首席經濟學家哈哲思估計美國明年經濟增長2.1%，遠超市場共識，並重申12個月內衰退的機會率僅15%。美銀美林稱，經濟增長放緩不代表企業盈利增長不能加快，預期標指每股盈利明年升6%，目標5,000點。

另外，10月份美國貿易赤字643億美元，出口按年升1.28%，進口按年減3.22%。首10個月對華貨物貿易逆差按年縮30.12%，中國貨於進口的份額降至14%，被墨西哥反超。

iPhone 16電池傳印度生產 市值周二重上3萬億美元的蘋果公司（Apple Inc.）逐漸降低對中國供應鏈的依賴，據報通知廠商準備在印度生產iPhone 16系列的電池，鼓勵深圳上市的德賽在印度開新廠，要求台資的新普科技擴大印度產能，「如iPhone 16印度製電池計劃順利，Apple會讓更多電池在印度生產」。

準確而言，iPhone電池由日本TDK公司生產，交給德賽等公司砌成模組後，寄去富士康組裝。Apple股價周三早段升0.69%後見回吐。

另邊廂，面對拼多多旗下Temu和Shein的低價攻勢，亞馬遜下月開始大幅降低對廉價服裝商家的抽佣比例。亞馬遜早段跌0.92%。

其他企業消息方面，Dunhill、Lucky Strike等的母企英美煙草今年或作250億英鎊的資產減值，主要涉及「要重新評估」一些收購得來的美國煙草品牌之內在價值，股價早段瀉10.11%。

金寶湯截至11月3日止首財季的收入按年跌2.21%至25.18億美元，加價及產品組合因素局部對沖銷量下跌的影響，毛利率按年跌1.09個百分點至31.29%，經調整純利按年跌11.4%至2.72億美元。但公司維持本財年業績指引，股價早段升6.37%。