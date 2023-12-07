社保基金研擴投資救A股

買股佔比增至40% 下調管理費率 料釋放3200億 中國財政部繼周二反駁國際評級機構穆迪的擔憂「是沒有必要的」後，周三聯同人力資源社會保障部，發布社會保障基金境內投資管理辦法的徵求意見稿，擬擴大社保基金投資範圍、明確提及股票類投資佔比可達40%、下調管理費率等，最多料可為市場帶來3,200億元（人民幣‧下同）增量資金，外界隨即解讀為當局加快引入「國家隊」資金救市。A股受消息提振，深成指反彈0.66%收市，深圳創業板指數亦轉升0.58%。

大公國際：華評級展望穩定 昨日國家發改委接力發聲，其國民經濟綜合司負責人提到展望下一步，內地經濟發展仍具備較多有利條件和支撐因素，有信心、更有能力實現長期穩定發展。繼中誠信國際日前重申中國主權信用評級展望為「穩定」後，大公國際最新報告，維持中國本幣主權信用等級為「iAAsc+」、外幣主權信用等級為「iAAAsc」，評級展望為「穩定」。

不過，A股周三早段延續跌勢，尤其是穆迪調降中國主權評級展望至「負面」的報告，疑引發大市於日前出現春江鴨行情提前急跌，滬深兩市昨甫開市續創逾一個月新低，直至社保基金消息出爐才收復部分失地，惟滬綜指最終連挫3日，深成指及深圳創業板指數則分別結束連續5日及兩日的跌勢。

上述徵求意見稿將擴大社保基金投資範圍，去年底止資產總額2.88萬億元的社保基金，在股票類、股權類資產最高投資佔比可達40%、30%。早前中證監指，積極推動公募基金、社保基金等機構加大A股持股比例，以穩定市場預期。內地券商浙商證券統計，假設政策工具箱將社保權益配置比例提升5至10%，社保基金相應提升權益部位，料帶來1,600億至3,200億元增量資金。

王健林失萬達電影母企控股權 近日內地資金池持續收水，中國人民銀行昨進行2,400億元的7天期逆回購，淨回籠1,980億元，儘管市傳國有銀行連續第二日在市場拋售美元、捍衞人民幣匯價，但由官方開出的中間價再跌13點子至7.114兌每美元，為逾一周新低，下午4時30分在岸價則收報7.1571，按日再跌151點子，創逾半個月低位。

安信證券首席經濟學家高善文表示，明年內地房地產投資佔國內生產總值（GDP）比重將降至6%以下，出現明顯的「超調」；未來房地產如何演化需要關注頭部房企能否在正常的、市場化的條件下恢復籌資，以及居民消費、持有風險資產的能力和意願何時恢復。

滬綜指年內表現 社保基金擬放寬投資限制