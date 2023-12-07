施羅德睇好亞洲新興股市

施羅德投資亞洲區多元化資產投資主管近藤敬子（Keiko Kondo）認為，亞洲及新興市場股票基本面將於明年轉趨向好，並開始由過去幾年欠佳的表現趕上。即使中國市場現時估值非常便宜，但提醒中國市場仍面對不同問題，投資環境具挑戰性，投資者要小心揀選，較看好清潔能源板塊。

她解釋，儘管中國將從製造業復甦中受惠，但中國今年經濟回暖速度不似預期，令國際投資者失望，加上中國仍要面對房地產行業等結構性問題，而且美國明年總統大選，外資對投資中國多採取觀望態度，因此明年相對看好亞洲區內其他市場。

估聯儲下年減息3次 美股市場方面，近藤敬子預期，在明年環球經濟避免陷入衰退的情況下，美國標準普爾500指數可望做好。隨着人工智能（AI）應用增加使生產力提升，相信可以提振創新科技相關行業，帶動美國科企「七大巨頭」以外的美股表現。

她又預期，明年環球通脹將放緩，但仍然在更長時間內維持高企，促使環球央行繼續專注打擊通脹，提醒金融市場難免波動，地區及各類資產間的差異亦隨之擴大。

投資者普遍憧憬美國明年降息，她指出，市場預計美國明年或減息4至5次，惟認為此預期的前提是美國經濟已出現衰退，但相信美國經濟較可能出現「軟着陸」，故料最終減息次數只有3次。

至於外匯方面，她認為，受累於中國經濟疲弱，明年人民幣匯價相對受壓。而亞洲出口國可受惠於環球貨品周期轉變，亞洲貨幣將較美元看高一線，在日本及歐洲經濟增長步伐差異日漸擴大的情況下，預料明年日圓將迎來轉捩點，相較歐元，較看好日圓走勢。