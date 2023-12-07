貝萊德料美息明年減幅20載最小

Thomas Taw表示，貝萊德看好短期債券。

貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐文博（Ben Powell）預期，美國聯儲局最快明年第三季才開始減息，同時全球供應鏈將迎來重新布局、能源轉型及人口老化等問題，使通脹一定程度上維持在較高水平，「問題在未來數年以至數十年都不太可能解決」。他又相信，即使目前歐美通脹有所回落，但仍屬高水平，央行或需要更高的利率以抑制經濟活動，明年第三季聯儲局減息的次數較市場預期為少，幅度也可能是「近20年來最細」。

貝萊德安碩亞太區投資策略主管Thomas Taw指，目前投資者對美國經濟持樂觀態度，但認為他們對減息的預期過度樂觀，並重申利率會在「更長時間內維持高企」的觀點。該行看好短期債券，但對長債持中性觀點，又稱市場今年開始吸納更多固定收益資產，料該趨勢將持續至明年。

中國經濟方面，龐文博認為，明年內地經濟增長仍會受壓，國內生產總值（GDP）及通脹相對外國仍然偏低；目前內地經濟主要由內需帶動，但企業存在一定的信心問題；又指若中國明年的GDP增長目標定為5%，相信下周的中央經濟工作會議，當局會出台更多的政策支持，尤其是在房地產方面。

供應鏈重組利墨國印度 Taw稱，雖然目前大多數外資仍減持中國市場，但預期相關情況將有所改變，亦開始見短期獲利的操作增多，仍需3至5年的時間觀察。

貝萊德認為，在未來6至12個月間，應減持已發展經濟體的股票，但看好人工智能相關投資主題，以及日本股市。新興市場方面，受惠於環球供應鏈重組，則看好墨西哥、印度和越南。