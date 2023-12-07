證監會向公眾示警 兩虛產平台涉欺詐

投資騙案禁之不絕，香港證監會高調警示公眾，要提防可疑平台「香港數字研究院（HongKongDAO）」、「BitCuped」的欺詐行為，並已要求執法部門封鎖相關網站，亦已要求相關網站營運商停止在其網站上提供由香港數字研究院發行的「HKDAO」代幣。

證監會法規執行部總監鄭德嘉表示，無證據顯示新兩宗欺詐行為與早前的涉嫌詐騙平台JPEX及HOUNAX有關，惟目前案件仍處調查階段，未能披露有多少人懷疑受騙、被騙款項等詳情。

鄭強調並無忽視任何一個案件，每次都盡快展開執法工作，包括與執法部門合作。今次兩個案例充分顯示證監會與執法部門在9月底成立虛擬資產交易平台聯合工作小組後，迅速採取有效執法行動，打擊虛擬資產相關欺詐行為。

與執法部門每周聯絡兩次 他指，雙方在10至11月間共開會4次，包括討論完善合作機制，最新同意就有關虛擬交易平台的投訴個案或案件，進行至少每周兩次的資訊交換，並按準則決定是否採取進一步調查及執法行動。針對特別可疑案件，也會在非定期會議期間，盡快聯絡執法部門，令雙方對調查及執法作出有效行動。

證監會中介機構部臨時主管蔡鍾輝呼籲，大眾市民對於網上詐騙要提高警覺性，強調證監會會主動在社交平台監察可疑活動。

他指，證監會留意到不少騙徒現時會從社交平台行騙，冒認知名人士或自稱是投資大師，甚至透過「俊男美女」假意交友，慫恿投資者加入投資教室或投資群組，繼而推薦由騙局包裝成的「投資產品」，若投資者「落疊」，將蒙受損失，提醒市民不要輕信所謂的「內幕消息」或「投資貼士」。