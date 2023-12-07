金融學院：港長遠機遇多利吸人才

金融學院行政總裁兼香港貨幣及金融研究中心執行主任馮殷諾表示，香港作為金融中心，以及連接內地及其他市場的橋樑，首要條件是金融穩定、穩健的市場及良好的監管系統來抵禦外來衝擊，面對過去多年的衝擊，香港依然穩健。目前除了全球多家大型銀行及資產管理中心落戶香港，股票市場活動蓬勃，債券發行為連續7年稱冠亞洲，香港依然有很多機遇，吸引或留住人才在港發展，長遠亦感樂觀。

由金管局等監管機構合作成立的金融學院，轄下負責研究工作的香港貨幣及金融研究中心發表一份題為「推動金融服務人才發展：全球新趨勢及其對香港的影響」的應用金融研究報告。調查顯示，人口結構轉變、員工對工作期望的轉變，以及僱主對技能要求的改變，都為全球金融服務業吸引和留住人才帶來重重挑戰。

這份報告收集來自11個國際金融中心1,239名金融服務專業人士，以及香港人力資源領袖的意見，並對領英（LinkedIn）上全球超過160萬名金融服務從業員的線上履歷作出統計及分析。

報告檢視多個地方的人才發展政策，主要聚焦在提供關於技能的資訊、吸納外來人才、從業員再培訓和技能提升，以及發展金融科技人才庫。報告指，港府和監管機構已積極地全方位「搶人才」，以滿足香港的需求。這些措施包括整體技能提升計劃、統一且透明的金融專業資歷標準，以及完善的優才入境計劃。

港金融專才技能提升領先 受訪的人力資源領袖認為，香港未來要吸引和留住人才，吸引之處是健全的法律和監管環境、配套完善的社會基礎設施、優越的地理位置和與全球的聯繫。

馮又引述數據分析指，香港金融從業員較其他市場的從業員更為積極提升技能，特別是在需求較大的領域，這是香港能夠匯聚高端人才的一大優勢。這些專才提升得最快的技能包括客戶服務、軟件工程、機器學習、電腦程式設計和財務諮詢。