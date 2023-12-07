港澳評級展望貶至負面

穆迪憂自主權削弱 港府：與內地聯繫是優勢 繼下調中國主權信貸評級展望至「負面」後，國際信貸評級機構穆迪將香港及澳門的信貸評級展望由「穩定」貶至「負面」，主要是因應日前調低對內地的評級展望，而港澳經貿關係與內地密切，惟確認維持港澳的長期本幣外幣發行人及高級無抵押評級「Aa3」不變。

港府回應事件，指不認同穆迪以香港信用狀況與內地緊密相連，以及內地發展可能帶來潛在負面影響為由，而將香港信用評級展望調低至「負面」的決定；又指香港與內地不斷深化和擴大的經濟和金融聯繫不應成為調低評級的因素，相反這些聯繫是香港長遠發展的優勢。

降低對國際企業吸引力 穆迪指出，是次調低評級展望，由於香港與內地信用狀況緊密聯繫，體現於政治、制度、經濟及金融等層面，香港與內地的經濟及金融聯繫強勁，而內地經濟潛在增長率逐漸減弱及金融風險影響更廣泛，影響香港信用狀況。

該機構直言，制度及政治連繫發展，是香港信用狀況風險的關鍵因素，料香港的政治、體制及經濟決策自主權將逐步受到侵蝕。隨着制度及政治連繫收緊，可能會削弱香港對國際企業的吸引力，但認為在可預見將來，可透過長期建立而基本未有改變的經濟、法律、商業及稅務框架來平衡。

不過，穆迪亦提及，本港的評級反映信貸實力，如富裕和具競爭力的經濟、龐大的財政緩衝，以及行之有效的貨幣和財政政策，可望抵禦人口急速老化、內地經濟結構性放緩，以及中美關係緊張持續對貿易和投資協定的不確定性。

該機構預計，香港今年經濟增長3.5%，中長期增長2.5%左右。隨着經濟復甦，財政赤字佔本地生產總值（GDP）已由去年的6.6%，回落至今年約4%水平，但印花稅及賣地收入仍疲弱，預料未來將逐步開展財政整頓。

澳門賭業轉型成果待觀察 港府則強調，香港的金融市場和銀行系統具有強大的韌性，並指香港聯繫匯率的運作一直暢順，銀行維持充裕的資本，流動性管理健全，銀行的整體資產質素按國際標準維持在良好水平，並提及國際貨幣基金組織（IMF）今年5月發布的評估報告再次肯定香港作為主要國際金融中心的地位。

就澳門，該機構指，主要是因應澳門與內地經貿密切，尤其是澳門的博彩和旅遊重度依賴內地，正如銀行對內地的跨境借貸敞口。

穆迪上次下調本港信貸評級乃2020年1月的事，澳門則是2016年6月。浸會大學經濟系一級講師黃健明評論，穆迪的理據並非「第一日發生」的事，而地緣政治緊張令一直在內地和西方扮演中間人角色的香港「左右做人難」。

他無法估計穆迪會否或何時真正下調本港的評級，但內地經濟尤其房地產行業的發展都有影響，下調內地展望的原因都廣受市場關注，財政部等官方回應某程度承認有關風險存在，迄今推出的支持措施，成效尚有待顯現。

澳門方面，黃大致認同穆迪的意見。亦有學者表示，博彩收入今年疫後反彈後能否有進一步增長，其經濟減輕依賴博彩業、拓闊旅客來源等轉型成果均有待觀察。

澳門博彩收入尚未回復疫前水平