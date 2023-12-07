港元拆息回落 金管再放水34億

香港銀行同業拆息（HIBOR）昨日全線向下，其中與樓按有關的一個月拆息，單日再跌5.26點子至5.42316厘，是11月24日後最低。不過，香港金管局數據顯示，昨通過貼現窗口向銀行提供34.7億元流動性，規模為8月24日後最多。

要留意的是，近期一個月HIBOR多次高於3個月、半年及一年HIBOR，昨日亦不例外。反映銀行資金成本的3個月拆息，周三報5.3778厘，跌8.61點子；6個月拆息跌6.57點子，報5.34976厘；12個月拆息最新報5.32714厘，跌6.04點子。

短期拆息方面，隔夜息報3.61821厘，跌8.45點子，連跌7日；一星期拆息則報4.38411厘，跌10.05點子。

銀行提早部署跨年資金 上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，近期港元拆息向下是反映銀行，尤其是大型銀行資金供應充裕，亦因為銀行已經提前準備跨年資金部署，導致息率回落。他又認為，由於明年農曆新年假期延至2月中旬，雖然派花紅、利是等因素或推升資金需求，惟估計拆息將在明年1月才回升，期間息口走勢將起伏不一。

臻享顧問有限公司董事總經理王良享則分析，HIBOR回落是因為香港貸款增長疲弱，加上近期借港元買美元的套息交易成本上升，導致套息活動減少，因而令港息回落。

至於敍做定存策略方面，林俊泓建議市民現時可以先行敍做一個月定存，之後再等農曆新年假期前作長期部署，因為屆時定存息率會較高。