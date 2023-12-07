將軍澳單日4蝕讓 晉海傳5年輸三成

樓價大幅回落，業主蝕讓走貨個案湧現。將軍澳單日出現至少4宗同類成交，市場消息透露，區內日出康城晉海高層單位，市傳僅以820萬元成交，約5年帳面貶值近29%。

消息透露，上述3B座一個高層單位，實用面積約629方呎，市傳成交呎價約13,037元，約5年帳面貶值逾330萬元。

香港置業唐榮花表示，將軍澳新都城1期3座低層B室兩房戶，實用面積約364方呎，以約578萬元放盤逾一個月，減價約58萬元，以520萬元售出，呎價約14,286元，低市價約4%，原業主於2020年12月以約630萬元購入，約3年帳面貶值110萬元或約17.5%。

峻瀅特色戶帳蝕119萬 同區特色戶「出血」。美聯羅定康稱，峻瀅1期3座低層連平台戶，實用面積約498方呎，有裝修，成交價560萬元，呎價約11,245元。原業主持貨不足4年，帳面虧損約119萬元。

中原柯勇指，同區蔚藍灣畔5座中層D室兩房戶，以750萬元易手，呎價約14,735元，約3年帳面蝕讓68萬元。

早年購入市區納米樓業主，近期都要蝕本離場。鴻發地產梁文楓表示，長沙灣AVA 228中層C室，實用面積約155方呎，剛獲投資者以238萬元承接，呎價約15,355元，原業主2019年一手購入，帳面跌價約21%。

此外，臨近年底，銀主以低價趕出貨。美聯賴嘉敏稱，同類的大埔白石角海日灣II地下連花園單位，曾以1,660萬元放售，內地家庭客以1,528萬元承接，呎價約13,333元，另付辣招稅逾200萬元，原業主2019年以1,913.6萬元購入上址。

龍譽銀主盤6年貶21% 忠誠拍賣昨日售出啟德龍譽1A座中層C室開放式銀主盤，獲3組客競投，終以436萬元拍出，較開價搶高約14.7%，呎價約17,796元，較個別銀行估價低約17.6%，單位約6年貶值約21.9%。

美聯楊家俊指，南區貝沙灣1期8座低層連平台銀主單位，外區家長客以3,380萬元購入，呎價約21,778元，低市價約10至12%。據了解，單位約12年帳面升值約9%。